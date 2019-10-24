嘉惠雲嘉南弱勢 國際獅子會聯手捐贈7輛福祉車
2019-10-24 15:01
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
國際獅子會300-D1區多個分會，今天聯手捐贈7輛福祉車，市價逾650萬元，嘉惠雲嘉南弱勢者，台南市長黃偉哲也出席，誇讚獅友們回饋社會善心。
這項名為「獅愛運轉 幸福啟航」福祉車捐贈儀式，在台南新營文化中心舉行，來自雲嘉南地區有300名獅友及來賓與會，而冰島籍獅子會國際基金會主席古德龍，也應邀前來見證捐贈儀式，讚賞台灣獅子會善心義舉與實力。
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現任嘉義市議員、獅子會300-D1區總監張秀華表示，獅子會300-D1區加入愛心捐贈行列多年，值此景氣寒冬之際，為讓台南、嘉義弱勢兒少、身心障礙族群，受搭乘無障礙交通接駁，特別發起聯合捐贈福祉車活動。
這個活動一號召就立刻吸引許多分會情義相挺，加上獅子會國際基金撥款配合，很快就籌措到購置福祉車經費。張秀華說，獅子會員事業有成後願意回饋社會，透過捐助弱勢單位服務車，讓這些單位更有能力長期服務需要幫助的人。
7輛福祉車市價逾650萬元、分別由台南市新鳳獅子會與鹽水獅子會捐給北家扶扶幼專車。台南市吉祥獅子會捐給蓮心園啟智中心愛心服務車。嘉女獅子會捐給嘉義市希望種子兒童暨青少年成長協會作為未來兒少婦女安置庇護使用。嘉義市玉山獅子會則捐給若竹兒教育基金會訪視關懷車。
3輛復康巴士各由嘉義獅子會捐給嘉義市脊髓損傷者協會、嘉義市吳鳳獅子會和嘉義市嘉鳳獅子會聯合捐給嘉義市心康復之友協會、嘉義市嘉鳳獅子會與嘉義市蕙蘭獅子會前會長梁維倫聯合捐給台南市慈惠教養院。
台南市長黃偉哲參與捐贈剪綵儀式，呼籲社會福利除仰賴政府佈建資源，也需要各界愛心和善心支持，才能讓這個社會更溫馨祥和。
北台南家扶中心莊淑惠主任表示，很高興收到新鳳獅子會和鹽水獅子會聯合捐贈的扶幼專車，家扶將善用這項資源提供更多弱勢族群的服務。台南市新鳳獅子會會長鄭女勤鄭女勤、鹽水獅子會長王朝煌會長則表示，公益社團和家扶中心結合，讓社福團體硬體和軟體都更臻完備。
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