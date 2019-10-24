台南蕭壠文化園區開辦「好玩藝術展覽」 歡迎親子體驗
2019-10-24 14:56
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南市蕭壠文化園區為親子量身打造的「好玩藝術展覽」今天開幕，邀請日本藝術家鈴木悠哉在園區內蕭壠兒童美術館策畫《幻影阿哥拉》展，展出兩年；另請來澳洲雙人藝術家喬莉娜駐村成果個展《童萌派對》，為孩童創造藝想樂園、創意又有趣的全親子藝術空間，展期至12月1日。查詢電話06-7228488。
蕭壠兒童美術館2015年成立，致力融合在地文化元素打造以兒童美感體驗為中心的藝術空間，讓兒童從遊戲及互動中培養美學觀念，專為兒童策畫長期展覽；以活潑、互動性高的設計，創造視覺、聽覺及觸覺等五感互動體驗，讓兒童體會學中做、做中學的樂趣，使藝術更向下扎根。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 活動贈品
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- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
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蕭壠園區表示，這次在A9館展出的《幻影阿哥拉》(Phantoms Agora)裝置藝術展，藝術家以獨特視覺視野，串聯台南、台北、花蓮及日本、韓國、中國等地亞洲城市的特色，將城市中看似平凡的角落化為創作靈感，利用多種創作媒材將平面手繪圖畫實體化呈現，讓小朋友透過五感實際感受藝術作品。
鈴木悠哉指出，阿哥拉(Agora)源自古希臘文，意指人們聚集、聊天、思考的地方，展場打造成虛擬實境空間，觀眾參觀穿梭其中並可在展場活動，玩樂、閱讀、畫畫、沉思及聊天，希望觀者將展場視為一件大型裝置藝術作品，展品擺設隨觀眾加入改變位置，整體構圖也隨著變動，創造出流動地景的概念。
A5館的童趣個展《童萌派對》(Very Cuttie)則是蕭壠國際藝術村駐村藝術家雙人組喬莉娜(Jolina)的作品，團隊由來自澳洲的艾莉娜‧曾(Alina Tang)及喬漢娜‧雅契(Johanna Acs)組成。年輕藝術家兩歲起便是搭檔，雖然現在分於荷蘭及匈牙利工作，兩人這次仍特別相聚於蕭壠進駐創作，「呈獻給台南的大小朋友一個向友誼致敬的超BLING饗宴！」
《童萌派對》串聯兒童遊戲館及兒童美術館，展場變成粉嫩又繽紛的屋中屋，讓大小朋友可以自由穿梭其中、輕輕鬆鬆體驗藝術。
展覽主題圍繞著滿滿的友情，包含藝術家在佳里地區認識的在地居民、參加工作坊的親子家庭以及同期的駐村藝術家等，作品充滿兒童的想像及創意，像是可愛花環、巨大柚子、派對帽以及友誼項鍊等，靈感來自與新交的朋友所可能發展的一連串活動，例如認識派對、禮物分享儀式，希望觀者透過沉浸式的裝置藝術，讓觀眾感受歡愉、溫暖、逗趣以及充滿愛的氛圍。
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