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蔡其昌爭取經費 台中清水東山社區國有空地將變公園

2019-10-24 14:05聯合報 記者游振昇／台中即時報導

立法院副院長蔡其昌今天和農委會等單位會勘後，爭取350萬元，將在台中市清水區東山社區內國有空地進行環境綠美化工程，今天動工，今年底前完工，轉型為社區特色景觀公園。

台中市清水區東山里神清路59-5號前空地是國有土地，長期無人管理，造成該區雜草叢生，影響環境及地方觀感不佳，附近住戶向蔡其昌陳情獲中央經費挹注改善，讓該區域成為地方休憩之地。

蔡其昌今天上午午邀農委會水保局台中分局長黃振全、台中市議員楊典忠、前議員王立任、清水區公所等單位人員，會勘並向農委會爭取350萬元經費全額補助，清水區公所執行環境綠美化工程，主要施作項目為鋪面工程，有座椅、步道沙坑等、低窪地填土整地工程、綠化植栽工程，讓該國有地成為東山社區內特色景觀公園。

蔡其昌表示，今天是東山里社區的大日子，綠美化工程今天動工，45個工作天後將有一個公園綠地在此誕生。東山社區長期缺少一個休閒空地，大家都只能夠往東山國小去運動。

立法院副院長蔡其昌今天和相關單位，會勘台中市清水區東山社區一塊國有空地，將爭取經...
立法院副院長蔡其昌今天和相關單位，會勘台中市清水區東山社區一塊國有空地，將爭取經費改造成公園。記者游振昇／攝影
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蔡其昌農委會綠美化

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