台南新營站前三民路停車場 下月起收清潔費
2019-10-24 13:35
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
原中華電信台南新營區三民路空地，經新營區公所認養，命名為「新營區三民路站前停車場」，將於下月起酌收清潔費，單次計費30元，1小時內免費，籲請用路人注意。
新營區三民路站前停車場共有1800坪，共有小型車格85格(含2格身障停車格，2格婦幼停車格，2格綠能停車格)，機車格448格(含10格殘障停車格，10格綠能停車格)，免費自行車格126格。
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收費方式採自動收費系統方式收費，收費標準則採計次收費，機車每次收取10元清潔費，汽車每次收取30元清潔費，隔夜停放次日重新計次收費，前一小時汽機車均可以免費停放，兼具短時間民眾停車需求。
新營區公所表示，上路後將有效解決新營火車站周邊路路肩及空地長期遭任意佔用停車情形，改善市容景觀提昇用路人交通安全。
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