嘉市中小學聯運會即將開跑 黃敏惠點燃聖火

2019-10-24 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



108年嘉義市中小學聯合運動會將在本月28日至11月4日展開，市長黃敏惠、議長莊豐安和鎮天宮董事長賴旭星等人在鎮天宮的關聖帝君座前引燃聖火，並傳遞給聖火隊，再傳遞給各中小學，象徵中小聯運正式揭開序幕。

黃敏惠說，所有的運動會都會有聖火點燃的儀式，今天點燃象徵光明與和平、團結與進步、尊重與包容的聖火，告訴大家嘉義市中小聯運要開始，所有的選手準備要在運動場上一較高下，小小的嘉義市，有著大大的能量，點燃心中的一把火，希望未來嘉義市的燦爛被大家看到。

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聖火引燃典禮今天上午由東吳高職的表演開場，祭天儀式後，黃敏惠等人引燃主火，主火引燃副火後，再傳遞給南興國中聖火隊及東吳高職聖火隊，聖火隊兵分二路，傳遞到嘉義市中小學等41所學校，傳遞時間一天、全程近40公里。

嘉義市中小學聯合運動會是本市一年一度的重要運動盛會，將選拔出許多參加全國中等學校運動會的運動好手，在運動人才培育上扮演極重要的角色。