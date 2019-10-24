影／竹崎僅存韓戰老兵 刺青訴說當年故事

2019-10-24 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



陳強來自四川，今年已88歲，是嘉義縣竹崎鄉僅存一位歷經韓戰的外省老兵，原隸屬於共產黨解放軍，擔任海軍，1950年經歷抗美援朝打敗後，以反共義士的名義投降來台，為表效忠國民政府，還在左右手臂、前胸後背刺上刺青，後來打八二三炮戰，歷經九死一生，他說，現在自由快樂的生活就好了。

陳強的左手臂上刺著反共抗俄、前胸刺著中華民國國旗及滅共兩字、後背則刺著實行三民主義及中國地圖，而右手臂的撕滅共匪，因為穿短袖時容易被看見，早已被他用針扎掉了。

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他回憶當時，在韓國打仗，他跟四名戰友躲在防空洞裡，外面美軍喊話表示繳槍不殺，他們才爬出防空洞投降，被俘虜之後，他擔心回去大陸會被槍斃，但到台灣至少可以活著，所以才在身上刺青，刺的時候心比肉體還痛。

陳強說，他從鴨綠江打到朝鮮，白天隨時會有飛彈打過來，而夜晚時則隨時會因為踩空而掉下山崖，情況非常危險，他說，有一次，他與另一個戰友顧著碉堡，他當時在碉堡裡，而戰友在外面，後來戰友提議交換，卻剛好一個砲彈打在碉堡上，他就活了下來。

陳強的太太蔡麗美表示，陳強20歲當兵，來台又當了10多年的國民軍，退伍之後直到65歲，兩人才相識，她當時是灣橋榮民醫院的員工，而陳強也到這裡找工作，才工作一天就退休了，所以兩人的緣分真的很奇妙，目前兩人的生活只要照顧孫子，偶爾到老人會、圖書館、教會走走，單純又幸福。