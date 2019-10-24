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浪子回頭！他種的木瓜又香又肥 也助果農販售

2019-10-24 12:37聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

高樹農民陳永富曾在工程業闖蕩數10年，當過鄉民代表，也養過鱸鰻。6年前轉型以網室栽種種木瓜，外觀品質均夠水準，參加全縣比賽獲季軍，光是外銷中國及量販超市，就以供不應求。

「沒看過木瓜樹，也吃過木瓜」63歲的陳永富做過大事業，也因個性豪放，險些鑄錯，務農後全心在木瓜的管理技術上鑽研，他說，目前種了將近1.7公頃的木瓜，分批栽種，以「小農富哥」為品牌。雖不是農家出身，但從小在農村長大，他指出種木瓜不難，但要種有香氣濃郁的木瓜，就得下功夫，有空時就請教專家，如何施肥，如何病蟲害防治，更重要是木瓜園排水要順暢，矮化處理方便採收。

8月份連續的豪雨，造成不少損失，陳永富表示，有腐爛的果實要趕快清出來統一銷毀，以免病菌蔓延，最重要是大雨後果園消毒，所以別的果園掉了滿地的木瓜，他倒損失有限。

木瓜是長期果樹，可以全年採收，每天集貨量3000斤上下，摘下的木瓜先送到集貨場分級包裝，有的外銷大陸，有些是行口及拍賣市場，次級的部分則是加工製成果泥、果餡及木瓜牛奶等，通路很多元，除自己栽種的數量外，不少農民的木瓜也交給他處理，價格上也相當穩定。

高樹農民陳永富曾在工程業闖蕩數10年，6年前轉型以網室栽種種木瓜，外觀品質均夠水...
高樹農民陳永富曾在工程業闖蕩數10年，6年前轉型以網室栽種種木瓜，外觀品質均夠水準，參加全縣比賽獲季軍。 記者江國豪／攝影
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農民豪雨品牌

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