外傘頂洲 韓國瑜：政府要保護 蔡易餘：海委會已展開

2019-10-24 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜22日下午，在嘉義縣布袋鎮與漁民座談，針對漁民代表提問要求搶救日漸消失的漂移國土外傘頂洲，韓說，政府應保護外傘頂洲，當選會視為重大議題；對此，曾針對此議題在立法院提出質詢的立委蔡易餘說，行政院海洋委員會接管外傘頂洲，今年起展開二階段為期4年研究期程規畫。

東石鄉型厝社區發展協會總幹事蔡宜珊，擔任外傘頂洲觀光漁船生態之旅導覽解說員提建言說，外傘頂洲是由濁水溪帶來龐大泥沙，以及外海波浪相互作用經年累月造成，因沙源阻斷，又未定沙保護，沙源流失往南漂移，一旦消失，養蚵產業及沿海居民生命財產也將不保。

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韓國瑜說，外傘頂洲沙源流失南漂，有天然及人為因素，應針對原因研擬保護策略，他強調，政府應保護外傘頂洲。對此，蔡易餘說，他6月質詢海洋委員會前主委黃煌煇，要求提出搶救辦法，海委會提出外傘頂沙洲侵退與防護報告及研究期程規畫。

第一階段(108至110年)重要工作包括海岸環境背景資料蒐集及研究文獻彙整；地形變遷數值模式建立；提出第一階段優序建議方案等多項。第二階段(111至112年)重要工作有：現場資料補充調查與驗證；整體發展策略與第一階段優序方案綜合評估； 水工模型預備性試驗；現場資料補充調查與驗證；水工模型試驗；提出外傘頂洲海岸地形環境防護可行性方案報告。