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「棒球＠台灣」紀錄片 展現台灣棒球百年風華

2019-10-23 21:18聯合報 記者李承穎／嘉義即時報導

嘉義市長黃敏惠今天與嘉義大學校長艾群一起參加「棒球@台灣」紀錄片電子書首映會，上百名嘉市國小以及嘉義大學的棒球隊員、學生們齊聚嘉義大學瑞穗館欣賞，1小時影片中，展現台灣棒球百年風華，場面相當動人。

「棒球@台灣」中英日文版由神準國際行銷、完全運動智庫®共同出品，作者黃承富，影片配音為資深廣播人黃步昌。紀錄片作者黃承富用獨特的視角，以紀錄片與電子書交織的方式，說出曾經發生在台灣100年間的棒球故事，他認為這也是未來新媒體時代的趨勢。

黃承富說，台灣棒球有幾個蛻變的轉折點，像是孕育出原住民選手種子的花蓮能高棒球，以及嘉農KANO、紅葉少棒傳奇、三級棒球的瘋狂週期、1984洛杉磯奧運表演賽及1990中華職棒的誕生，每個故事間都環環相扣，相互激盪。

黃敏惠說，嘉市是台灣棒球的原鄉，也是KANO故事所在地，KANO精神的發源地。感謝棒球作家黃承富先生將台灣棒球製成完整記錄片，期望能讓台灣人看見台灣的棒球文化，也讓世界看見台灣的軟實力，展現嘉義人的熱情。

首映會現場同時邀請嘉義棒壇耆老蘇棟川、中華民國學生棒球聯盟秘書長陳德華以及前朴子少棒勇奪世界少棒冠軍隊投手等人一同參加。

「棒球@台灣」11月23日至26日在高雄美濃徐生明國際少棒賽期間現場放映；之後，在全台巡迴播出，2020年再巡迴美國、日本、加拿大持續放映。

嘉義市政府說，目前積極努力爭取中華職棒味全龍隊主場落腳嘉義市，為運動經濟再添一筆亮點，提升本市觀光產值及創造無煙囪產業新榮景。

棒球作家黃承富（左起）、嘉義大學校長艾群和嘉義市長黃敏惠等人一同觀看首映會。記者...
棒球作家黃承富（左起）、嘉義大學校長艾群和嘉義市長黃敏惠等人一同觀看首映會。記者李承穎／攝影
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「棒球@台灣」紀錄片電子書首映會在嘉義大學瑞穗館播映。記者李承穎／攝影
「棒球@台灣」紀錄片電子書首映會在嘉義大學瑞穗館播映。記者李承穎／攝影
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嘉義義大紀錄片

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