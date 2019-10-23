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邁入40屆 華宗盃排球賽下月2日開打逾5千人與會

2019-10-23 20:40聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

第40屆全國華宗盃排球賽下月2日起一連四天開打，今年預計有來自全台325支勁旅5千300餘人參賽，主辦單位邀請球迷們到場，一起為選手加油。

市府教育局長鄭新輝今代表市長黃偉哲與學甲區長邱志榮主持行前記者會，宣布將在台南市學甲國中排球館及風雨球場、學甲區綜合體育館、東陽國小活動中心、學甲國小體育館、麻豆曾文農工風雨球場等6個場地同時進行。

鄭新輝表示，華宗盃全國排球錦標賽由學甲區公所承辦，今年邁入第40屆，參賽對象分為社會男子組、社會女子組、大專男生組、大專女生組、社男九人制組、高中男子甲組、高中男子乙組、高中女子甲組、高中女子乙組、國中男子甲組、國中男子乙組、國中女子甲組、國中女子乙組、男童六年級組、男童五年級組、女童六年級組、女童五年級組等17組比賽。

學甲區長邱志榮表示，今年特別邀請中華健康救護促進協會協助規劃各競賽場地救護工作，並獲得凱樂斯公司及赫爾帕司工作室贊助AED及救護器材等設備，進一步提升華宗盃運動傷害緊急救護品質。

同時，今年更首次與台灣迪卡儂合作推廣華宗盃賽事，加碼頒贈各組冠軍隊伍冠軍小禮；更獲得府城客運支持，提供選手限定雙層觀光巴士升等優惠，希望選手也能撥空走訪台南古蹟景點。南市各觀光業者及旅宿業者配合賽事也推出多項優惠，於比賽期間選手憑報名或參賽憑證可享住宿及觀光旅遊優惠。

另外，參賽選手憑報名收據正本及秩序冊參觀南市所轄古蹟名勝(億載金城、安平樹屋暨原英商德記洋行、安平古堡、赤崁樓)，享免費參觀優惠，眷屬半票參觀優惠。

第40屆全國華宗盃排球賽下月2日起開打，主辦單位邀請鄉親屆時到場，一起為選手加油...
第40屆全國華宗盃排球賽下月2日起開打，主辦單位邀請鄉親屆時到場，一起為選手加油，圖為學甲國中選手。記者謝進盛/攝影
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