台南又有學校疑似集體食物中毒 三分之一學生請假未上學
2019-10-23 17:35
聯合報 記者修瑞瑩
／即時報導
台南市新市區新市國中師生從昨晚開始，陸續出現上吐下瀉等症狀，全校近700名學生，今天有171人因為不適而請假，衛生局表示，師生昨天都有吃學校廚工自製的營養午餐，不確定是食物腐壞還是諾羅病毒引發，已採樣送驗，如果確定是食物引發，將開罰學校6萬元。
衛生局今天接獲新市國中通報校內師生發生疑似食品中毒症狀，調查結果，截至今日中午共有236人出現腸胃不適症狀，171名學生請假休息。
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衛生局指出，該校10月22日共有713人食用該校自製午餐，當天晚間起陸續有師生出現嘔吐、腹瀉等症狀，部分伴有發燒、出疹，截至23日中午共227位學生及9位教師出現症狀。
衛生局已就該校所留樣之10月22日午餐及相關學生、廚工人體檢體進行採檢，並送衞生局檢驗中心檢驗，以釐清本案發生原因。若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，依違反食品安全衛生管理法第15條規定，開罰6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局表示，雖然天氣轉涼，但白天溫度仍高，食物未妥善保存，仍可能腐壞，而現在又是諾羅病毒好發時節，可能經由廚工汙染食物。
衞生局呼籲所有食品業者務必做好自主管理，如出現身體不適症狀，請勿從事食品接觸業務，並遵守預防食品中毒的五要原則：1.要洗手：調理食品前後需澈底洗淨雙手，有傷口要包紮。2.要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。3.要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。4.要澈底加熱：食品中心溫度超過70 ℃，細菌及病毒才容易被消滅。5.要注意保存溫度：保存低於7 ℃，室溫不宜放置過久，以預防食品中毒發生。民眾如有食品安全衛生問題，歡迎洽詢衛生局服務專線0800-285-000。
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