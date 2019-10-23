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台南新市農會毛豆產業亮眼 黃偉哲：拚農業不分藍綠

2019-10-23 16:56聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南新市農會今天舉行毛豆產業文化季以及新產品新包裝上市發表會，市長黃偉哲出席時表示，「銷售農產品是不分藍綠的」，希望大家一起來努力，全心幫助農民

新市農會舉辦的新市毛豆節轉型，今年停辦選美，首度舉行創意甜點決賽，下月2日將登場，最後選出6組參與下月9日登場的新市毛豆節，首屆冠軍可獲得兩萬元獎金，當場農會還提供1千份毛豆麵品嘗。農會今天舉行發表會，邀請黃偉哲代言。

新市區農會總幹事李美嬅表示，下月2日在南科管理局前方廣場舉行安排有毛豆大亨堡製作及市集與展售活動，9日將在南科實驗中學旁舉行，安排毛豆體驗營、毛豆親子走秀、毛豆創意料理品嚐，還有毛豆手工皂製作等。

農會今天也展示了全新包裝的系列產品，包含毛豆香鬆、茶豆香酥，以及全新推出的毛豆仁、毛豆香腸、芋見豆豆豬禮盒等，展現推廣毛豆系列產品成果。

黃偉哲說，今年台灣農產品外銷金額近1300億元，成長了9.8﹪，這是中央與地方合作努力成果；更希望能夠再落實、推動生產履歷，拓展國際通路，甚至可以取得「阿拉認證」，成功進軍穆斯林市場，創造更大商機。

他強調，銷售農產品是不分藍綠的；不管是藍的市長或是綠的市長，都希望一起來為農民共同努力，相信是農民共同的期待才是。

台南新市農會毛豆文化節將登場，安排一系列活動，熱鬧可期。記者謝進盛／攝影
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毛豆手捲令人垂涎三尺。記者謝進盛／攝影
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有「綠金」之稱的毛豆，每年為台灣賺進大筆外匯。記者謝進盛／攝影
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台南市長黃偉哲為新市毛豆代言。記者謝進盛／攝影
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現場毛豆香腸、毛豆冰淇淋等系列產品。記者謝進盛／攝影
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農民黃偉哲創意料理

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