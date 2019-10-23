嘉惠大新營 衛福部新營醫院與嘉義長庚建教簽約
2019-10-23 15:09
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
衛福部新營醫院與嘉義長庚醫院今天舉行建教簽約儀式，除下月起增加門診診次及住院治療服務，明年2月起提供全方位神經外科醫療24小時醫療服務，嘉惠大新營地區患者。
新營醫院今年1月起與嘉義長庚醫院展開醫療合作計畫，由嘉義長庚醫院神經外科5名醫師進駐，為大新營地區民眾服務。新營醫院院長王裕煒指出，這次與嘉義長庚醫院合作，聘請嘉義長庚醫院五位神經外科「主任級」醫師進駐；分別為楊仁宗醫師（嘉義長庚醫院副院長）、李明學醫師（嘉義長庚醫院神經外科主任）、黃暐超醫師、陳國泰醫師及蔡秉叡醫師，安排每周二至周六上午為大新營地區民眾提供專業級醫療服務。
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而嘉義長庚醫院神經外科，為雲嘉地區唯一神經外科訓練中心，特色醫療有手術中電腦導航定位精準手術、經動脈血管內治療、內視鏡手術、X-光刀及癲癇手術。配合健保電子轉診平台及雲端資訊，醫師能透過雲端病歷，了解病人病史、檢查報告與用藥，避免醫療資源浪費。
王裕煒表示，院方採分階段，精進神經外科醫療服務，108年度起提供嘉義長庚神經外科醫師團隊門診服務；11月起增加門診診次及住院治療服務並提供手術住院治療；明年2月起提供全方位神經外科醫療24小時醫療服務。透過醫療院所上下游垂直整合，提供完善且優質的醫療服務給在地鄉親，讓民眾免於舟車勞頓之苦。
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