嘉市461長者身體年齡減少3千歲 這課程幫助大

2019-10-23 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市府衛生局今天舉辦「逆齡人生大富翁」成果發表會，這次共有20個社區461名長者參加，為期2個月半月的逆齡課程，讓所有長者「身體年齡」減少3641歲，平均每名長者年輕7.9歲，許多長者聽到成果，直呼「真的成功逆齡了！」

300名長者聚集東區體育館，清一色背上白書包，以參加同學會的心情來到成果發表會，嘉義市長黃敏惠也背起白書包，表揚績優前3名社區團體依序為福民、經國、東川社區發展協會及60位長者。

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逆齡健康人生課程邁入第2年，今年參與的長者人數有716人比去年增長1成，教長者做促進肌力的體適能運動，另外也有衛教的必修課程，以及選修課程如有營養、運動、慢性病、口腔保健、用藥安全、預防失智、中醫養生和居家復健等課程，供長者選擇。

黃敏惠表示，健康是自己的，只有身體健康才是真正的大富翁，所有的長輩經過一系列體適能、檢測，以及課程活動指導，讓他們逆齡人生，大家身體年齡都變年輕了。

衛生局長張耀懋談到，為評價課程成效及激勵社區參與學習特別訂定獎勵機制，包含出席率（50%）、體適能進步率（40%）及老師對學生的表現評比(10%)三大面向，其中關鍵得分大多取決於體能的改善程度。