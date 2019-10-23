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揭神秘面紗 台南水道博物館擁台南最大百年羅漢松

2019-10-23 14:11聯合報 記者吳淑玲／即時報導

台南山上花園水道博物館B館快濾筒室前的一株羅漢松，直徑超過兩米，姿態挺拔，經台南社大評估可能是台南最大羅漢松，有百年以上樹齢。

百年羅漢松身價不凡！七甲花卉產銷班班長黃毅斌指出，他在台灣平地還沒看過如此巨碩的羅漢松，但曾在日本見過類似大小的羅漢松，當時就開價一億日圓，以此換推，這棵羅漢松應該也身價非凡。

文化局指出，山上花園水道博物館除了有充滿建築之美的古蹟，以及珍貴的淨水設施外，因為早年是水源地，沒有對外開放，因此保留相當完整的植物生態，尤其是快濾筒室前的羅漢松群，更屬難得；由於台南水道闢建於1912年，推估這些羅漢松也應該是那前後栽種，樹齡應該也有近百年。

台南社大環境學程講師晁瑞光之前曾到訪後指出，目前舊城區中，包括長榮女中、舊台南地方法院、台南大學、台南神學院等校園內都有羅漢松老樹，以長榮女中紅樓的羅漢松最大；但水道博物館這棵羅漢松因棲地環境良好，樹圍比長榮女中的羅漢松明顯大很多，應該是目前已知台南最大的一棵。

經營園藝造景的黃毅斌表示，日本人愛種羅漢松，以環境背景與生長狀況而言，這棵羅漢松的確應有百年歷史，是相當珍貴的自然遺產。

文化局指出，除了羅漢松以外，園區還有為數不少的各類樹種，目前已經委託專業單位進行調查列冊，將會用心照顧，並且規劃環境教育學程，讓更多人認識樹木，珍惜樹木，打造植物多樣化，兼具休憩及教育功能的園區。

台南山上花園水道博物館的羅漢松推估樹齡百年，是目前所知台南最大羅漢松。圖/文化局...
台南山上花園水道博物館的羅漢松推估樹齡百年，是目前所知台南最大羅漢松。圖/文化局提供
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長榮博物館文化局

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