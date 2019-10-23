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台南水萍塭公園將辦農特產品展售會 黃偉哲：不用草地

2019-10-23 14:00中央社 台南23日電

農特產品展售會南部場26日將在台南水萍塭公園登場，但公園日前因國民黨總統參選人韓國瑜造勢，草皮遭破壞，堆滿垃圾；市長黃偉哲今天表示，當天不會用到草地，保持場地乾淨。

繼「2019農特產品展售會－北部場」後，南部場26日將在台南登場，黃偉哲今天召開記者會宣布這項消息，歡迎各界參加南部縣市農特產品的聯合行銷，品嚐採購新鮮安全的當季農產及加工品。

黃偉哲指出，台灣今年農產品銷售相對穩定，1月至9月農產品外銷出口總量170萬公噸，金額是新台幣1292億元，出口量成長9.8%、出口值成長6.1%，同創新高，台南農業產銷也開出紅盤。

至於韓國瑜19日在水萍塭公園造勢，引來草皮遭破壞、垃圾滿地的批評，如今農特產品展售會場地也在水萍塭公園。黃偉哲說，這次不會使用草地，保持場地乾淨，讓水萍塭公園乾淨健康，且是座產業觀光兼顧的公園。

台南市政府農業局人員表示，農特產品展售會南部場網羅南部縣市優質農特產品，包括有「總統麵」美譽的善化芝麻醬拌麵、麻豆大白柚等，另有120家商家或農民參展，展出台灣黑羽土雞、有機白米、糙米、屏農紅豆湯、紅藜紅豆粥、蜜漬柚子乾等。

黃偉哲韓國瑜農民

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