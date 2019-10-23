台西鄉間道路30年未修破損 張麗善：籌措1200萬改善
2019-10-23 13:19
聯合報 記者李京昇
／即時報導
台西鄉蚊港村三姓寮段雲114鄉道道路、溪頂村雲126鄉道道路，多年來年久失修，雲林縣府接獲地方多次陳情，縣長張麗善等人今天到場會勘，並允諾將1264萬元進行工程改善。
蚊港村長許旭哲表示，三姓寮段雲114鄉道是當地村民出外的主要道路，但該路段開拓已有30年，多年來未曾整修過，路面損壞相當嚴重，蚊港村民好像二等公民，盼給鄉親一條安全回家的路。
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縣長張麗善今天會同縣府工務處長汪令堯、台西鄉長林芬瑩、台西代表會主席李文來、縣議員吳蕙蘭、許留賓等人前往會勘兩段道路。
張麗善說，蚊港村三姓寮段雲114鄉道、溪頂村雲126鄉道通行迄今都已逾30年以上，路面年久失修，影響鄉親通行安全，考量公所財政困境，將由縣府籌措經費補助公所，盡速重新鋪設柏油路面，防制交通事故發生。
張麗善表示，蚊港村三姓寮段雲114鄉道改善工程，概估總經費為650萬元，改善修復路面長度850公尺、寬12公尺。
而溪頂村雲126鄉道改善工程，也因應地方鄉親反應的需求，將全面重新鋪設改善路面，預計總經費614萬元，改善修復路面長度800公尺、寬12公尺，2項改善工程預計今年12月動工，最快農曆年前完工。
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