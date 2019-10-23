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150萬拾金不昧表揚獲千元禮券 清潔隊員：4年前撿6萬元

2019-10-23 12:42聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆清潔隊員劉威德在整理回收紙箱時，撿到一個皮包，打開一看赫然發有現金5萬多元及兩本存摺，內有存款共145萬餘元，拾金不昧總金額高達150萬元，他立即送交派出所員警找到失主領回。市府環保局今天表揚劉威德等30多人，都是拾金不昧、見義勇為及績優人員。

環保局副局長郭憲平表示，今天中午在北都飯店以餐敘方式，慰勉清潔隊員，活動中除表揚績優清潔隊員外，更由政風室提報具有廉能事蹟的清潔隊員，頒發獎狀及獎金嘉勉廉潔情操，共表揚拾金不昧、見義勇為及績優人員等30多人。

擔任清潔隊資源回收班隊員劉威德，工作已經十多年，他有一次在整理回收作業時，拾到一個皮包，立刻送往南榮派出所員警處理，找到失主領回。當時皮包內有現金5萬元、存摺共有145萬元，總計150萬餘元。

劉威德說，可能失主在整理家中物品時，不小心清出來的，他當時在整理紙箱，發現現金有5萬多元，還有存摺，裡面有很多存款。這不是劉威德第一次拾金不昧，4年前也有撿過一次，當時信封袋裝有現金6萬元，還有金飾，失主會很擔心，他覺得一定要趕快還給人家。

劉威德拿到獎牌及禮券1千元，他說，覺得很高興，很窩心，不是自己的錢，再多也沒，要還給人家，因為失主丟掉這麼多錢，一定很心急，清潔隊員拾金不昧是應該做的事，沒有什麼。

基隆市環境保護局清潔隊員拾金不昧事蹟不只一次，於105年間，清潔隊祥豐班隊員羅興國、高政宏2人，在執行掃街工作時，拾獲現金、支票等款項共計430萬，也是送交警方處理。

基隆市清潔隊員劉威德在整理回收紙箱時，撿到一個皮包，打開一看赫然發有現金5萬多元...
基隆市清潔隊員劉威德在整理回收紙箱時，撿到一個皮包，打開一看赫然發有現金5萬多元及兩本存摺，內有存款共145萬餘元，拾金不昧總金額高達150萬元。記者游明煌／攝影
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基隆市清潔隊員劉威德在整理回收紙箱時，撿到一個皮包，打開一看赫然發有現金5萬多元...
基隆市清潔隊員劉威德在整理回收紙箱時，撿到一個皮包，打開一看赫然發有現金5萬多元及兩本存摺，內有存款共145萬餘元，拾金不昧總金額高達150萬元。記者游明煌／攝影
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市府環保局今天表揚劉威德等30多人，都是拾金不昧、見義勇為及績優人員。記者游明煌...
市府環保局今天表揚劉威德等30多人，都是拾金不昧、見義勇為及績優人員。記者游明煌／攝影
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市府環保局今天表揚劉威德等30多人，都是拾金不昧、見義勇為及績優人員。記者游明煌...
市府環保局今天表揚劉威德等30多人，都是拾金不昧、見義勇為及績優人員。記者游明煌／攝影
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清潔隊員失主基隆

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