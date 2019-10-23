北港朝天宮「染紅」？ 董事長：董事個人立場與廟方無關
2019-10-23 12:09
聯合報 記者李京昇
／即時報導
統促黨總裁「白狼」張安樂接受周刊訪問時提到，他是中共同路人，並稱「中國是我的上帝」，更提到全台有30間宮廟主事者是統促黨成員或支持者，雲林北港朝天宮等香火興盛的宮廟都被點名，引起各界關注。
張安樂在訪談中，點出台南文衡殿、台中聖武宮、新港奉天宮以及北港朝天宮等宮廟，常常邀他參加慶典或處理兩岸交流事宜。
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針對宮廟「染紅說」，北港朝天宮董事長蔡咏鍀回應，兩岸媽祖文化交流熱絡早已行之有年，民間互動密切緣起宗教信仰，跟任何政治、政黨無關。
蔡咏鍀說，舉凡總統蔡英文、台北市長柯文哲或前總統馬英九等人，任何人來到朝天宮參拜，廟方都竭誠歡迎，廟裡董事有人挺藍、也有人挺綠，但要加入哪個政黨是個人立場，都和廟方無關。
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