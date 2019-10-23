保障外送員 雲林縣有二職業工會可加入投保
2019-10-23 11:52
聯合報 記者陳雅玲
／雲林即時報導
食物外送平台服務崛起，卻屢傳外送員車禍、勞資糾紛等問題，許多外送平台未替外送員投保勞健保，外送員沒有保障，雲林縣政府勞工處長張世忠表示，縣內已有兩家職業工會可供外送員加入，將輔導外送員加入相關工會，除了勞保、健保及職災保險外，未來亦可透過工會投保團體意外險。
張世忠表示，日前查訪甫於本月進入雲林的foodpanda及Uber Eats兩家外送平台的外送員，發現外送員的職前訓練僅針對其接案方式、客戶服務等，未有妥適的職業安全衛生教育訓練，針對上述問題，將函請業者改進。
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雲林縣長張麗善表示，不論外送平台業者與外送員為雇傭關係或承攬關係，業者均應依法對勞工實施職業安全衛生教育等必要措施，以防止職業災害，保障勞工安全健康，縣府未來將向外送平台業者持續宣導職安法令，並請其儘速完成各項職業安全衛生教育訓練。
雲林縣餐點配送人員職業工會（雲林縣斗六市北平路75號2樓，05-5337390）及雲林縣機車貨物運送職業工會（雲林縣莿桐鄉埔尾村油車66之142號，05-5519481），皆可供外送員加入，縣府將輔導外送員加入相關工會，除了勞保、健保及職災保險外，未來亦可透過工會投保團體意外險。
蔡姓外送員表示，公司沒有幫忙投保，家人都很擔心，一直勸阻，但為了增加收入，不得不兼差，如果有工會可以加入，他會加入投保，增加保障，也讓家人安心。
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