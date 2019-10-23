親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨家回應／小禎確認簽字離婚 坦言不說是為了女兒

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

雲林副議長昨退黨 「他」今揪50人加入民進黨送暖

2019-10-23 11:06聯合報 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣副議長蘇俊豪昨天宣布退出民進黨，今天雲林縣議員邱世文號召逾50位民眾一起加入民進黨，為民進黨送暖，邱世文4年前因個人因素自動退出民進黨，他表示，他選擇此刻與民進黨站在一起，共同守護台灣自由民主。

邱世文今天在眾多鄉親的支持下，宣布重新加入民進黨，申請書上由蔡英文總統擔任介紹人，現場有50多位民眾也在他號召下加入民進黨，邱世文表示，「我們一家都是民進黨」，他與妻子、孩子都申請入黨，用實際行動力挺。

邱世文曾擔任2任雲林縣林內鄉長及現任縣議員，他表示，從政以來就是熱愛台灣守護民主的理念，看到蔡英文總統守護台灣價值、守護台灣自由民主的努力及立委蘇治芬對雲林的打拼與付出，決定選擇重回加入民進黨。

他表示，前幾天孫子才滿月，他抱著孫子，看到香港反送中要民主，思考台灣的明天在哪裡，為了下一代，他堅持作對的事，選擇與民進黨站在一起。

民進黨雲林縣議會黨團總召黃淑鈴今天為邱世文披上民進黨的綠色背心，感謝他選擇共同守護台灣自由民主，挺辣台妹雲林連線會長李建忠也感謝雲林鄉親以實際行動力挺，籲請大家一起團結支持蔡英文總統連任。

雲林縣黨部執行長林廉貴表示，歡迎邱世文重回民進黨，也期許他在議會多為民眾喉舌為地方爭取更多的建設，民進黨也會持續推動改革，使台灣的民主制度更能反應民意、確保民主。

雲林縣副議長蘇俊豪昨天宣布退出民進黨，今天雲林縣議員邱世文（右二）號召逾50位民...
雲林縣副議長蘇俊豪昨天宣布退出民進黨，今天雲林縣議員邱世文（右二）號召逾50位民眾一起加入民進黨，為民進黨送暖，民進黨雲林縣議會黨團總召黃淑鈴（右一）感謝他選擇共同守護台灣自由民主。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣副議長蘇俊豪昨天宣布退出民進黨，今天雲林縣議員邱世文（右三）號召逾50位民...
雲林縣副議長蘇俊豪昨天宣布退出民進黨，今天雲林縣議員邱世文（右三）號召逾50位民眾一起加入民進黨，為民進黨送暖，民進黨雲林縣議會黨團總召黃淑鈴（右二）為他披上民進黨的綠色背心，感謝他選擇共同守護台灣自由民主。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣副議長蘇俊豪昨天宣布退出民進黨，今天雲林縣議員邱世文（中）號召逾50位民眾...
雲林縣副議長蘇俊豪昨天宣布退出民進黨，今天雲林縣議員邱世文（中）號召逾50位民眾一起加入民進黨。記者陳雅玲／攝影
分享

民進黨蔡英文香港
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

台南反高壓電塔 台電暫緩施工

2019-10-22 23:38

葛鬱金翻轉偏鄉！粉渣變綠能、經費投入公益食堂

2019-10-23 07:39

嘉縣水上1800支監視器完工不到1年 廠商跑路

2019-10-22 23:38

南市賣地籌錢 議員轟炒地幫凶

2019-10-22 23:37

古坑綠色隧道 「藍」亂入？ 鄉公所：無關政黨立場

2019-10-22 23:37

左鎮公館社區拚活路 葛鬱金粉渣變面膜、乳液

2019-10-22 23:35

台南亮麗晴空+ 7新措施抗空汙

2019-10-22 23:10

台南為減空汙再推新計畫 空汙時連路面工程都禁止

2019-10-22 18:51

96歲韓粉阿嬤、書法家寫對聯 熱情歡迎韓國瑜

2019-10-22 17:58

台南手繪電影看板大師畫「雙子殺手」 心中有這個遺憾

2019-10-22 17:46

900萬統籌分配款設監視器 不到1年廠商「跑路了」

2019-10-22 17:11

發現死亡環頸雉 台南七股居民反高壓電塔盼重視生態

2019-10-22 16:39

台南管制空污 近6年PM2.5降低19%

2019-10-22 15:16

古坑綠色隧道「藍」亂入？鄉公所：外界過度聯想

2019-10-22 15:11

台日柚子加工交流 立委郭國文力推「文旦姊妹市」

2019-10-22 14:26

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

最後一期！ 台南市府下月啟動第三期設備汰換補助

2019-10-22 12:51

雲林百年歷史張家三秀園 整復再現風華

2019-10-22 11:48

體驗低薪縫傘 北台南家扶無窮世代音樂野餐日將登場

2019-10-22 11:23

台南首設青年委員會 即日起徵選青年委員

2019-10-22 11:15

台南民眾反對建高壓電塔 台電：暫緩進場

2019-10-22 10:50

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

1年2百萬人羅東夜市 為何畫了藍色標線？

2019-10-22 14:48

基隆家電補助第二波開始了 這次有除濕機且免排隊

2019-10-22 12:52

若輕軌不進淡水老街 侯友宜：工程就省下來

2019-10-22 15:55

影／高雄市副市長葉匡時宣布 高雄解除登革熱警戒

2019-10-22 15:13

雲林百年歷史張家三秀園 整復再現風華

2019-10-22 11:48

900萬統籌分配款設監視器 不到1年廠商「跑路了」

2019-10-22 17:11

基隆首處樹葬區崇璞園明啟用 北北基民眾免費

2019-10-22 19:14

最後一期！ 台南市府下月啟動第三期設備汰換補助

2019-10-22 12:51

96歲韓粉阿嬤、書法家寫對聯 熱情歡迎韓國瑜

2019-10-22 17:58

得來速大排長龍交通打結 影響公車停靠民眾冒險上下車

2019-10-22 11:51

影／拆違建收費、劃景觀區祭獎罰 基隆4自治條例將大改造

2019-10-22 15:12

醫師返鄉服務 衛生福利部苗栗醫院添生力軍

2019-10-22 16:40

這個社區頂樓太陽能發電自給自足 還能賣電帶進收入

2019-10-22 13:41

借重深耕基層接地氣 竹市議長許修睿接藍營黨部主委

2019-10-22 18:51

《冷冷的心上人》紅遍部落 亞麥自嘲新專輯像超速被拍

2019-10-22 18:50

和美大橋台中爭取營建署補助10億元 顏寬恒：市長教的

2019-10-22 11:41

解決65線伸縮縫漏水問題 吳秉叡邀公路總局會勘解決

2019-10-22 12:53

「學姐」黃瀞瑩要歸建了？議員批柯市府強行向小局處借人

2019-10-22 16:34

議員爭取新莊蓋轉運站 侯友宜：很剛好

2019-10-22 13:08

屏東站前水舞噴泉不到2週故障 竟是垃圾惹的禍

2019-10-22 15:54

古寧頭參戰老英雄重返金門 難掩英雄淚

2019-10-22 17:18

逛高雄市場、夜市更好玩！高師大、市府合作市集再造

2019-10-22 19:33

古坑綠色隧道「藍」亂入？鄉公所：外界過度聯想

2019-10-22 15:11

哪個城市最有「智慧」？台北全球第七 空汙與塞車最惹民怨

2019-10-22 15:57

台北市設置外送「機車臨停區」 外送熱點先行試辦

2019-10-22 15:53

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

昨起電腦連兩次大當機？北市府：非駭客攻擊

2019-10-22 14:14

北市「血汗企業」是大學？議員批：勞動局是幫凶

2019-10-22 18:28

金門高粱酒入菜 醉翁之意不在酒？在料理

2019-10-22 16:46

新北換發門牌 侯友宜：年底開始

2019-10-22 15:08

葛鬱金翻轉偏鄉！粉渣變綠能、經費投入公益食堂

2019-10-23 07:39

三重人行道狗皮工程補修粗糙 婦人摔倒還骨折

2019-10-22 17:32

小吃攤徵洗碗工因性別被罰30萬 高市議員促修就服法

2019-10-22 18:55

台南社造第五家族成果展 山區12社造產業特色一次打包

2019-10-22 15:54

延宕9年！新鶯堤外便道最後一里路明動工

2019-10-22 13:18

議員：比總統府還忙？ 北市媒事組遭批人太多

2019-10-22 23:25

電子票證半價優惠 台灣好行西濱快線年底前增班

2019-10-22 17:59

居民淹怕了 立委邱志偉典寶溪滯洪池如期如質完工

2019-10-22 18:26

都審才過 大巨蛋「路型改善」啟動

2019-10-23 00:28

水稻保險保費 嘉義縣政府加碼補助至30%

2019-10-22 19:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top