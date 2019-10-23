雲林副議長昨退黨 「他」今揪50人加入民進黨送暖
2019-10-23 11:06
聯合報 記者陳雅玲
／雲林即時報導
雲林縣副議長蘇俊豪昨天宣布退出民進黨，今天雲林縣議員邱世文號召逾50位民眾一起加入民進黨，為民進黨送暖，邱世文4年前因個人因素自動退出民進黨，他表示，他選擇此刻與民進黨站在一起，共同守護台灣自由民主。
邱世文今天在眾多鄉親的支持下，宣布重新加入民進黨，申請書上由蔡英文總統擔任介紹人，現場有50多位民眾也在他號召下加入民進黨，邱世文表示，「我們一家都是民進黨」，他與妻子、孩子都申請入黨，用實際行動力挺。
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邱世文曾擔任2任雲林縣林內鄉長及現任縣議員，他表示，從政以來就是熱愛台灣守護民主的理念，看到蔡英文總統守護台灣價值、守護台灣自由民主的努力及立委蘇治芬對雲林的打拼與付出，決定選擇重回加入民進黨。
他表示，前幾天孫子才滿月，他抱著孫子，看到香港反送中要民主，思考台灣的明天在哪裡，為了下一代，他堅持作對的事，選擇與民進黨站在一起。
民進黨雲林縣議會黨團總召黃淑鈴今天為邱世文披上民進黨的綠色背心，感謝他選擇共同守護台灣自由民主，挺辣台妹雲林連線會長李建忠也感謝雲林鄉親以實際行動力挺，籲請大家一起團結支持蔡英文總統連任。
雲林縣黨部執行長林廉貴表示，歡迎邱世文重回民進黨，也期許他在議會多為民眾喉舌為地方爭取更多的建設，民進黨也會持續推動改革，使台灣的民主制度更能反應民意、確保民主。
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