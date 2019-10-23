高雄輔導發展商圈 業者：市府快提有效方案

2019-10-23 11:28 中央社 高雄23日電



高雄市府今天召開今年第2次商圈理事長座談，有理事長訴說商圈從繁榮到沒落的不捨，也有人對目前商圈掙扎生存不勝噓唏，希望市府快提出有效的輔導方案，並聽進去業者的建言。

第2次商圈理事長座談由副市長葉匡時主持，但在致詞後即請出媒體進行閉門會議，有理事長為媒體抱不平「這是經營現況，又不是家醜，怕什麼」。第1次商圈理事長座談於今年3月舉辦。

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葉匡時表示，商圈正面臨非常嚴峻的挑戰，因為整個消費者的消費習慣改變，不同的競爭型態出現，例如電商對商圈的影響非常大，也有大型超市和大型商場的影響，所以必須要有新的思維和方式去面對這新的挑戰。

葉匡時希望業界多提出意見，如可立即改善即馬上進行，需要長時期改善的方案給市府一些時間。

高雄知名的長明商圈是服飾專業街，長明商圈促進會理事長高金虎表示，他17歲即到長明商圈工作，現在60多歲，看著長明商圈50多年來的興盛與沒落，面臨經營困境，「火快熄了」，心裡很不捨。

高金虎表示，長明街位於台鐵車站旁，興盛時期當地約有業者400多家大盤商，因交通和地利之便吸引台東和雲林及嘉義以南的業者到長明街批貨，盛極一時。

約於20年前，成衣等台商到大陸設廠，利用當地豐沛人力和廉價工資生產，並回銷台灣，高金虎表示，這是長明街商圈的轉捩點，令人難過。曾提出發展商圈建言，但好像沒被聽進去。

也有商圈理事長表示，今年3月舉辦的第1次商圈理事長座談時，曾提出商圈周邊停車場車位不足，尤其是夜市和鄰近捷運站周邊的商圈，不僅大型車的車位不夠，機車位也少，將影響消費者進場消費意願，但至今仍未有效改善，再開座談會沒有意義。