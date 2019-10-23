親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳同佳出獄鞠躬道歉 盼來台服刑讓潘曉穎安息

「紅樹科可以染紅布？」 學童一句話老師開了堂植物染

2019-10-23 09:08聯合報 記者吳淑玲／即時報導

台南大學附屬小學配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR）辦理植物染課程，邀請三股國小至南大附小進行共學，兩校親師生52人一起利用紅樹科的紅海欖枝條和藍靛來染布，學生透過熱染與冷染方式分別完成多樣化的作品，學童笑開懷。

南大附小與七股區三股國小日前兩校師生觀察紅樹林時，提到紅樹科的植物可以提煉紅色染料，有學生問：「這真的可以把布染紅嗎？」促成這堂植物染交流以加深學生的印象。

南大附小指導老師陳怡均指出，進行紅海欖植物染之前，必須先把白布洗淨精煉，泡在生豆漿中進行豆引，還要浸泡明礬媒染劑增加著色力。

南大附小學生蘇上絢說，紅海欖枝條把水煮成紅色，想不到有綠色葉子的紅海欖，真的可以當紅色染料，真有趣！

藍染也是植物染的一種，深受學生歡迎。三股國小學生蔡維軒說，我用橡皮筋把彈珠、竹筷、冰棒棍和硬幣綁在白布上，再放進藍靛裡面泡三分鐘，重複泡三次，顏色變得越來越藍，真神奇。

南大附小學生陳諭喬也說，把染好的布打開來的那一霎那，同學們都哇哇哇的叫著，每一面都是獨一無二的藍染作品，真是美極了！

南大附小校長許誌庭表示，讓學生親自動手做比講述式來的有魅力，讓知識貼近生活，學習成效更顯著。

臺南大學教育學院院長歐陽誾指出，108課綱強調素養導向，期望教師能持續在學生的心中播下素養的種子，讓孩子帶著扎實的基本功以及對學習產生旺盛的續航力，面對未來的挑戰。

南大附小與三股國小學生，一起進行植物染體驗。圖/南大附小提供
南大附小與三股國小學生，一起進行植物染體驗。圖/南大附小提供
分享
南大附小與三股國小學生，一起進行植物染體驗。圖/南大附小提供
南大附小與三股國小學生，一起進行植物染體驗。圖/南大附小提供
分享
南大附小與三股國小學生，一起進行植物染體驗。圖/南大附小提供
南大附小與三股國小學生，一起進行植物染體驗。圖/南大附小提供
分享
南大附小與三股國小學生，一起進行植物染體驗。圖/南大附小提供
南大附小與三股國小學生，一起進行植物染體驗。圖/南大附小提供
分享

藍染素養108課綱
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

葛鬱金翻轉偏鄉！粉渣變綠能、經費投入公益食堂

2019-10-23 07:39

嘉縣水上1800支監視器完工不到1年 廠商跑路

2019-10-22 23:38

南市賣地籌錢 議員轟炒地幫凶

2019-10-22 23:37

古坑綠色隧道 「藍」亂入？ 鄉公所：無關政黨立場

2019-10-22 23:37

左鎮公館社區拚活路 葛鬱金粉渣變面膜、乳液

2019-10-22 23:35

台南亮麗晴空+ 7新措施抗空汙

2019-10-22 23:10

台南為減空汙再推新計畫 空汙時連路面工程都禁止

2019-10-22 18:51

96歲韓粉阿嬤、書法家寫對聯 熱情歡迎韓國瑜

2019-10-22 17:58

台南手繪電影看板大師畫「雙子殺手」 心中有這個遺憾

2019-10-22 17:46

900萬統籌分配款設監視器 不到1年廠商「跑路了」

2019-10-22 17:11

發現死亡環頸雉 台南七股居民反高壓電塔盼重視生態

2019-10-22 16:39

台南管制空污 近6年PM2.5降低19%

2019-10-22 15:16

古坑綠色隧道「藍」亂入？鄉公所：外界過度聯想

2019-10-22 15:11

台日柚子加工交流 立委郭國文力推「文旦姊妹市」

2019-10-22 14:26

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

最後一期！ 台南市府下月啟動第三期設備汰換補助

2019-10-22 12:51

雲林百年歷史張家三秀園 整復再現風華

2019-10-22 11:48

體驗低薪縫傘 北台南家扶無窮世代音樂野餐日將登場

2019-10-22 11:23

台南首設青年委員會 即日起徵選青年委員

2019-10-22 11:15

台南民眾反對建高壓電塔 台電：暫緩進場

2019-10-22 10:50

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

1年2百萬人羅東夜市 為何畫了藍色標線？

2019-10-22 14:48

基隆家電補助第二波開始了 這次有除濕機且免排隊

2019-10-22 12:52

若輕軌不進淡水老街 侯友宜：工程就省下來

2019-10-22 15:55

影／高雄市副市長葉匡時宣布 高雄解除登革熱警戒

2019-10-22 15:13

雲林百年歷史張家三秀園 整復再現風華

2019-10-22 11:48

900萬統籌分配款設監視器 不到1年廠商「跑路了」

2019-10-22 17:11

基隆首處樹葬區崇璞園明啟用 北北基民眾免費

2019-10-22 19:14

最後一期！ 台南市府下月啟動第三期設備汰換補助

2019-10-22 12:51

96歲韓粉阿嬤、書法家寫對聯 熱情歡迎韓國瑜

2019-10-22 17:58

得來速大排長龍交通打結 影響公車停靠民眾冒險上下車

2019-10-22 11:51

醫師返鄉服務 衛生福利部苗栗醫院添生力軍

2019-10-22 16:40

影／拆違建收費、劃景觀區祭獎罰 基隆4自治條例將大改造

2019-10-22 15:12

這個社區頂樓太陽能發電自給自足 還能賣電帶進收入

2019-10-22 13:41

借重深耕基層接地氣 竹市議長許修睿接藍營黨部主委

2019-10-22 18:51

解決65線伸縮縫漏水問題 吳秉叡邀公路總局會勘解決

2019-10-22 12:53

和美大橋台中爭取營建署補助10億元 顏寬恒：市長教的

2019-10-22 11:41

《冷冷的心上人》紅遍部落 亞麥自嘲新專輯像超速被拍

2019-10-22 18:50

「學姐」黃瀞瑩要歸建了？議員批柯市府強行向小局處借人

2019-10-22 16:34

台南民眾反對建高壓電塔 台電：暫緩進場

2019-10-22 10:50

議員爭取新莊蓋轉運站 侯友宜：很剛好

2019-10-22 13:08

屏東站前水舞噴泉不到2週故障 竟是垃圾惹的禍

2019-10-22 15:54

古寧頭參戰老英雄重返金門 難掩英雄淚

2019-10-22 17:18

逛高雄市場、夜市更好玩！高師大、市府合作市集再造

2019-10-22 19:33

古坑綠色隧道「藍」亂入？鄉公所：外界過度聯想

2019-10-22 15:11

哪個城市最有「智慧」？台北全球第七 空汙與塞車最惹民怨

2019-10-22 15:57

昨起電腦連兩次大當機？北市府：非駭客攻擊

2019-10-22 14:14

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

台北市設置外送「機車臨停區」 外送熱點先行試辦

2019-10-22 15:53

北市「血汗企業」是大學？議員批：勞動局是幫凶

2019-10-22 18:28

新北換發門牌 侯友宜：年底開始

2019-10-22 15:08

金門高粱酒入菜 醉翁之意不在酒？在料理

2019-10-22 16:46

三重人行道狗皮工程補修粗糙 婦人摔倒還骨折

2019-10-22 17:32

小吃攤徵洗碗工因性別被罰30萬 高市議員促修就服法

2019-10-22 18:55

延宕9年！新鶯堤外便道最後一里路明動工

2019-10-22 13:18

台南社造第五家族成果展 山區12社造產業特色一次打包

2019-10-22 15:54

電子票證半價優惠 台灣好行西濱快線年底前增班

2019-10-22 17:59

居民淹怕了 立委邱志偉典寶溪滯洪池如期如質完工

2019-10-22 18:26

葛鬱金翻轉偏鄉！粉渣變綠能、經費投入公益食堂

2019-10-23 07:39

水稻保險保費 嘉義縣政府加碼補助至30%

2019-10-22 19:50

全國縣市之冠！土石方再利用 金門縣府連3年拿優等

2019-10-22 19:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top