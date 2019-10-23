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金融時報：陸擬撤換林鄭月娥 新特首考慮陳德霖和唐英年

葛鬱金翻轉偏鄉！粉渣變綠能、經費投入公益食堂

2019-10-23 07:39聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南左鎮公舘社區推廣過去在山區常見的「葛鬱金（俗稱粉薯）」，製作成葛鬱金粉，今年首創循環經濟中的「粉渣變綠能」，製作葛鬱金粉時剩下大量的渣，除回歸農田作綠肥外，更跨域與生技研發團隊合作，讓葛鬱金粉渣回收再利用製成生技產品，產出面膜、乳液等，也提供給學術界研究成分。楠西社區也研發加工機器提高產能，合作擴大葛鬱金產能，提高偏鄉農民收益，拚出一條活路。

台南左鎮老化嚴重，人口外流，成為人口超過一半是老年人的「極限村落」，公館社區發展協會總幹事陳柳足表示，地方產業要找適合當地土壤生長，及老年人可以照顧的，葛鬱金（又稱粉薯）是山區常見植物，採用無毒栽培，不必花太多時間照顧，成為社區力求轉型的選擇。

葛鬱金粉被稱做古早太白粉，除可勾芡外，也能製作成點心，是農民最好的消暑聖品，但製作過程非常麻煩，產量不多，市面上很少看到。

公館社區從2013年開始開發出葛鬱金粉、葛鬱金麵後，受到歡迎，但過程會產生大量粉渣農廢物，今年和生技公司合作，從粉渣提煉保濕成分做成葛鬱金面膜，粉渣也可以磨成很細粉沫，製成有去角質功能的乳液，也和廢紙結合後，成為環保盆栽容器；也與無人機公司合作，進行偏鄉災害時的醫療藥物運送，希望活化社區讓更多年輕人願意回鄉。。

文化局文化資源科李頣娟股長表示，政府積極推動地方創生，在既有社造基礎下，媒合社區和產業與科技做一個給合，像左鎮公館社區已是「跨域型」，葛鬱金粉從早期用來消暑及勾欠，在科技發展及居民投入下，讓傳統產業有了新的生命，希望能帶動地方的發展 。

楠西社區發展協會開辦公益食堂，為老人提供免費午餐，理事長王安邦想到租用農地種植葛鬱金，並研發加工機器，強化產能，目前已種植1.6公頃，除籌措老人共餐經費，也希望能吸引年輕族群返鄉發展，達到地方創生目的。

台南楠西社區專業化經營種植葛鬱金。記者吳淑玲／攝影
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台南偏鄉社區以葛鬱金翻轉地方命運。記者吳淑玲／攝影
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台南左鎮公館社區人口老化嚴重，社區發展葛鬱金產業，今年更進一步將粉渣再利用，給合...
台南左鎮公館社區人口老化嚴重，社區發展葛鬱金產業，今年更進一步將粉渣再利用，給合生技及環保，開發出面膜等產品。記者吳淑玲／攝影
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