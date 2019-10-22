水稻保險保費 嘉義縣政府加碼補助至30%

2019-10-22 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



農委會為協助農民降低因各種天然災害及病蟲害導致的生產風險，除農業天然災害救助措施外，與富邦產物保險公司推出「富邦產物水稻區域收穫農作物保險」（簡稱水稻保險），水稻保險保費除農委會補助50%，嘉義縣政府從109年起將由補助10%保費加碼補助至30%，農民只需自付10%保費即可辦理投保，賠償金額會根據投保比例不同有差異。

縣府補助從109年1期作起至109年2期作止，後續將依投保情形再行評估。農民只須負擔最低10%保額，將來可獲得9成保障。以108年1期稻作為例，農民負擔10%保險費，每分地最高自付44元即可投保。農業處提醒農民，水稻保險在各鄉鎮市農會及富邦產險公司各服務據點開放受理申辦，有意願農民可前往辦理投保。

農業處呼籲有意願投保農民，請在每年3月底（第1期作）及7月底（第2期作）前，依富邦產險公告為準向各鄉鎮市農會及富邦產險公司服務據點辦理投保，藉現行水稻保險與農業天然災害現金救助雙軌並行，提供農民雙重保障，確保收益。

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