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96歲韓粉阿嬤、書法家寫對聯 熱情歡迎韓國瑜

2019-10-22 17:58聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜上午到藍營執政的嘉義區漁會拜票座談，96歲蔡姓阿嬤穿紅旗袍...
國民黨總統參選人韓國瑜上午到藍營執政的嘉義區漁會拜票座談，96歲蔡姓阿嬤穿紅旗袍(右)，手拿寫著「我96歲，我挺韓，我驕傲」的手寫板，讓韓很感動。記者魯永明／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜上午到藍營執政的嘉義東石鄉及嘉義區漁會拜票座談，所到之處，受到大批群眾熱情歡迎，「凍蒜聲」不中斷，在漁會座談，96歲蔡姓阿嬤穿紅旗袍，手拿寫著「我96歲，我挺韓，我驕傲」的手寫板，坐在韓的斜對面座位，讓韓感動， 座談結束，特地為阿嬤簽名。

另區漁會推廣部主任吳純裕，是知名書法家，筆名「慕燕」，為歡迎韓國瑜到來，用韓的姓名，用毛筆書寫提振士氣對聯「韓家軍萬馬奔騰，國家安危牢繫在心，瑜智解憂中華文化復興」。

蔡姓阿嬤說，韓國瑜正派，會做事，是咱國家需要的領導人； 韓國瑜看到阿嬤拿手寫板，又穿漂亮紅旗袍，豎起大拇指說讚，誇阿嬤衣服漂亮。

吳純裕批民進黨蔡英文政府，讓同志婚合法，不重視中華文化倫理四維八德，文化道德淪喪，讓他很痛心，寄望韓國瑜當選總統，「瑜智解憂中華文化復興 」，下午與漁會理事長等幹部陪韓國瑜，參觀東石漁市場，原要導覽解說，因群眾太過熱情，團團圍住韓作罷。　

國民黨總統參選人韓國瑜上午到藍營執政的嘉義區漁會拜票座談，96歲蔡姓阿嬤穿紅旗袍...
國民黨總統參選人韓國瑜上午到藍營執政的嘉義區漁會拜票座談，96歲蔡姓阿嬤穿紅旗袍，手拿寫著「我96歲，我挺韓，我驕傲」的手寫板，讓韓很感動。記者魯永明／攝影
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嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，是知名書法家，歡迎韓國瑜，用韓姓名，用毛筆書寫提振士...
嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，是知名書法家，歡迎韓國瑜，用韓姓名，用毛筆書寫提振士氣對聯「韓家軍萬馬奔騰，國家安危牢繫在心，瑜智解憂中華文化復興」。記者魯永明／攝影
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