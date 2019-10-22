台南賞樂遊老街市集 2音樂節11月熱鬧登場
2019-10-22 17:52中央社 台南22日電
2019台南城市音樂節暨貴人散步音樂節將於11月8日登場，共有8個主場，集中在中西區，為期3天，台南市長黃偉哲今天宣布訊息，遊客穿梭在音樂場地時，能悠遊老街、古巷和市集。
黃偉哲今天在台南市永華市政中心宣布2019台南城市音樂節暨貴人散步音樂節訊息時，還揭露活動彩蛋，就是卡通人物「飛天小女警」將以搖滾樂手形象在台南初登場。
黃偉哲表示，台南是一座古都，但還是有許多年輕人參加城市音樂活動，台南城市音樂節就是讓國內外音樂團體共聚一堂，也使台南更年輕、更進步。
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台南市政府觀光旅遊局人員表示，今年台南城市音樂節為期2天，11月9日在中西區康樂街和金華新路口的主場揭幕，表演團體包括茄子蛋、泰國皇室歌手Hugo、義大利搖滾樂團Any Other、徹摩、莫宰羊、女孩與機器人、榕幫、前衛音樂家ELIZABETE BALCUS、新加坡爵士融合樂團The Steve McQueens和英國民謠樂團9Bach等。
貴人散步音樂節11月8日登場，為期3天，主場有7個，分別在台南市美術館2館、全美戲院、古蹟吳園藝文中心、兜空間、藝廊B.B.Art、南美里活動中心及會議場地飛石樓等，表演團隊多達65組。
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