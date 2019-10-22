900萬統籌分配款設監視器 不到1年廠商「跑路了」

2019-10-22 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義即時報導



行政院去年核撥給各鄉鎮市公所的1000萬元大紅包，水上鄉公所在鄉內道路、重要路口，增設約450組1800支監視器，每組都有3年保固，但近期村民聯絡廠商維護，發現「廠商跑路了」，鄉公所將依合約求償，並依程序將押金90萬作為監視器維修費用。

行政院去年初以稅收有盈餘，將統籌分配稅款剩餘款，分配核撥全國各鄉鎮市公所1000萬元，各公所統籌運用，嘉義縣水上鄉長劉敬祥考量轄區台一線通過，南北緊鄰台南、嘉義市，又有二座交流道，車流、人口多，決定增購監視器，沒想到完工不到1年廠商居然「跑路了！」

水上鄉民代表會主席林家緯說，裝設監視器是好事，但鄉民多次反映品質不穩、故障率偏高，沒想到最近去電廠商電話不通，鄉公所也坦承「廠商跑路」，鄉公所怎麼會選出一個品質差，完工不到1年就倒閉的廠商？鄉代會一定要查當初標案是否有瑕疵。

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劉敬祥表示，當初對廠商、監視器品質絕對有要求，公所會依法求償；水上鄉公所民政課長呂毅殷說明，去年9月招標採最有利標，吳姓監視器廠商提供的器材、錄影畫質都比較好，以900萬得標，公所為求後續保固維修，還要求保留1成90萬押金。