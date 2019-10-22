南台中家扶寒冬送暖開跑 募200萬買家電傳愛

2019-10-22 16:58 中央社 台中22日電



南台中家扶中心寒冬送暖募款活動今天開跑，家扶中心主任王金敦表示，預計籌募200萬元統一採購全新且相同品牌家電給受扶助家庭，同時年度跳蚤市場義賣也正募集物資。

王金敦指出，公益團體募款難度越來越高，雖然過去與現在的扶助工作面貌不盡相同，但家扶助人精神沒有變，也不斷思考如何提供更適切幫助，讓受扶助家庭獲得勇氣走出困境，而這一切都需仰賴民眾捐款作為後盾。

家扶中心指出，從社工人員實務工作中發現，受幫助家庭中，多數為單親弱勢家庭，多數是以「蝸居」型態生活，多人同住狹小套房或住所窄小簡陋，沒有完整廚房設備，倚賴老舊電鍋、卡式瓦斯爐等烹煮器具進行簡單料理，有的電鍋更是電線外露卻還在使用，安全堪慮。

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越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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王金敦表示，今年寒冬送暖福袋內容規劃以「電鍋或電磁爐（擇一）搭配生活物資」送暖給受扶助家庭，每份福袋認購價1200元，可幫助一戶3到4人弱勢家庭過新年及減輕經濟壓力，全數募集完畢後，將於明年1月歲末送暖活動發放。

南台中家扶中心將於12月14日舉辦冬季跳蚤市場為寒冬送暖活動募集經費，即日起對外募集愛心攤主與義賣物資，每攤設攤費800元，家扶中心歡迎民眾捐贈家中用不到的新品或9成新堪用物品，作為跳蚤市場義賣物資，讓家扶志工當天協助義賣；也歡迎個人、社團、公司行號捐款，擔任贊助單位協助跳蚤市場活動進行。