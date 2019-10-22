發現死亡環頸雉 台南七股居民反高壓電塔盼重視生態

2019-10-22 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台南市七股區民在高壓電塔附近發現死亡的環頸雉。圖／讀者提供 分享 facebook 因應綠能發展，台電在台南市安南區七股區國姓橋南、北端正在新建高壓電塔，引發居民憂心及多次抗議，曾文溪兩岸居民上百人今天前往舉白布條陳情，立委陳亭妃及市議員陳昆和等到場聲援，台電同意暫緩施工，會加強與居民溝通；七股居民今天也在高壓電塔附近發現一隻死亡的環頸雉，憂心棲地一再遭到破壞，野生鳥類生存也受到威脅。

「不能因為綠能而犧牲當地人的生活品質」。七股居民指出，台電公司因應綠電發展，正在將軍和七股區興建占地約200公頃的鹽田太陽能光電廠，鹽田太陽能光電廠預定今年年前發電並供電，台電南區施工處在國姓橋南北兩端各增設1座高壓電塔，設161千伏電纜線，在未告知下就施工，引起恐慌不安。

「為何不能地下化」，居民強調不反對台電發展太陽能綠能，但沿海地區野鳥多，不只是黑面琵鷺重要度冬區，像保育類環頸雉以前很常見，現在數量卻變少了，今天還發現死亡環頸雉，是否因為棲息環境受到干擾？居民堅決反對興建高壓電塔送電，要求台電改變施工方法，不要漠視地方民意。