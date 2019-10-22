台南社造第五家族成果展 山區12社造產業特色一次打包

2019-10-22 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台南市社區營造第五家族聯合成果，26日在新化武德殿登場。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook 台南市府文化局輔導的第五家族社造點，今年社造成果主題呈現「遇見社造~共創幸福社區」，10月26日將在新化武德展登場，共有6行政區12個社造點精采聯合成果展示及竹鼓等動態演出，等於是沿著綠幹線公車路線，將豐富的各社造點在地人文風情及產業多元面貌一次打包。

文化局表示，第五社造家族包含大新化地區的新化、左鎮、玉井、楠西、南化、山上等6個行政區12個公所及社區組成，擁有淳厚的西拉雅族文化、豐富的歷史建築及聚落文化，以及琳瑯滿目、量多質優的豐盛農林特產。並結合台南山上水道博物館、左鎮化石園區及玉井噍吧哖園區等文化局園區據點串成文化生活圈，讓遊客一次享受幸福社造之美。

文化局指出，第五家族夥伴中的左鎮公舘及山上豐德社區都是平埔族群，不約而同以在地竹材發展竹鼓樂器，呈現平易近人的樂齡生活；第一年加入社造行列的楠西社區，不僅重視環保，更藉由「葛鬱金劇場」大手牽小手，推出葛鬱金膳食纖維餅乾、黑糖涼飲等系列社區產品提高產品經濟價值。

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新化公所延續公民審議能量，以「地方創生」為主題，透過願景工作坊讓更多社區居民參與公共事務；新化礁坑社區開發綠鑽石橄欖產業，朝著休閒觀光與橄欖生態旅遊為目標；清水社區古早味養生碗粿，更是大家懷念的滋味。

左鎮公舘社區結合青銀合創復振竹鼓，推廣友善農業場域，其中循環經濟中的「粉渣變綠能」更是首創，由於葛鬱金製作過程中會產出大量的渣，渣除可回歸農田作綠肥外，今年社區更跨域與生技研發團隊合作，讓葛鬱金的粉渣回收再利用製成生技產品，產出面膜、乳液等，粉渣也提供給學術界做成分研究。

山上公所由在地等大學青年打造的山上願景館，作為山上社造共創基地，並結合地方美食、山上花園水道博物館規劃在地特色輕旅行；玉峯社區一年四季盛產著不同鮮甜水果，最富盛名的是火龍果，水果加工產品及水果餐開發更是社區努力的目標，活動現場將提供火龍果種子盆栽DIY體驗。

山上社區延續開發失落的黑糖產業，社區風味餐運用在地的麻竹筍做成好吃的竹筍飯、竹筍湯，豐德社區也是平埔聚落之一，竹鼓是過去使用的傳統樂器，利用社區內竹資源學習不同型態的竹鼓製作及演奏技巧，奏出竹鼓樂活不老交響曲，並將在地特色「白堊土」進行藝術創作，裝飾於社區公園或景點。

玉井區公所完成《百年回首噍吧哖》社區地圖踏查，還有天埔社區自行研發之絲瓜相關保養品及自製之芒果乾等產品展售；玉井社區則由社區媽媽組成的廚娘團隊，製作美味可口又天然的饅頭及里長嬤的愛心粽。

楠西區公所提供區內社區展現特色的平台，展示各里資源調查手冊，並推廣灣丘社區豐富優良的梅子加工產品；楠西社區重現老祖先的智慧，進行一連串的社區劇場培訓課程。藉由劇場的演出行銷社區產業葛鬱金，開發葛鬱金粉、蒟蒻葛金果凍、黑糖葛金涼飲、高纖葛金餅乾等，為社區帶來商機。