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古坑綠色隧道「藍」亂入？鄉公所：外界過度聯想

2019-10-22 15:11聯合報 記者李京昇／雲林即時報導

雲林古坑鄉公所近2個月來整理綠色隧道環境，其中生態池欄杆被粉刷藍色油漆，古坑鄉前鄉長林慧如在臉書貼文直指，「藍亂入」漆壞景觀引發熱議；古坑鄉公所澄清，只是要讓景觀更明亮，盼大家不要過度聯想。

林慧如的貼文引發網友討論，「青草翠綠多美！一點藍毀掉了？」、「還是自然色調合適一點」、「了個不協調的顏色，破壞了綠色隧道整個美好的環境，可悲～」等語。

古坑公所機要祕書陳泳豪說，綠色隧道生態池周邊雜草叢生，加上生態池圍籬多處腐壞，原先要整個拆除，但考量安全性以及拆除成本，配合2個月環境整潔，重新上漆整修。

他強調，當初請廠商整修上漆，並沒有指定顏色，只有請廠商油漆較明亮顏色，讓路過遊客可以更快看到生態池。

記者實地詢問當地居民，有人認為，漆上藍色更顯眼，萬綠叢中一點藍也不錯；但也有人說，藍色真的太突兀，好好的生態池景觀都被破壞掉，原始的褐色比較好看。

古坑鄉前鄉長林慧如在臉書貼文直指，「藍亂入」漆壞綠色隧道景觀引發熱議。圖／擷取至...
古坑鄉前鄉長林慧如在臉書貼文直指，「藍亂入」漆壞綠色隧道景觀引發熱議。圖／擷取至林慧如臉書
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古坑綠色隧道
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