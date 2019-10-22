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台日柚子加工交流 立委郭國文力推「文旦姊妹市」

2019-10-22 14:26聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南麻豆文旦名聞全台，日本高知縣土佐市，是日本主要文旦產地，立委郭國文服務處今召開「台日柚農加工產業交流記者會」，希望透過交流，讓台日文旦產業以精進加工技術產銷更多元，提高文旦產值。

立法委員郭國文今邀請麻豆區長孔慶瑤、東京都前議員、也是郭國文國會顧問野崎孝男、冠南生技董事長黃榮裕、麻豆柚果生產合作社理事長李仙德與農委會農糧署官員與會。

郭國文表示，除希望促成麻豆區與土佐市為「文旦姊妹市」外，更重要的是向農委會建議將日本政府推行的「由政府或民間設立食品試作(研發)中心政策」也納入台灣推動農產品加工的政策考量，或繼續在文旦種植與加工業進行交流以及創投規劃，以多元化文旦產品內銷與拓展外銷管道。

野崎孝男表示，日本高知縣土佐市，是日本主要文旦產地，80%文旦來自土佐市，除一般食用，柚農除基本有機耕作也利用加工促進外銷。為了促進地產農作物外銷加強加工品，日本政府推動政策重點是幫忙民間設立「食品試做中心」，民間或農民能便宜的費用使用加工設備，推動研發加工品。

郭國文說，麻豆文旦產量約佔全國25%，也是台灣最知名文旦產區。但近年來農產品受到極端氣候影響，往往農民皆擔心文旦產銷不均情形，他過去就一直關心文旦銷路問題，也經過野崎介紹，知道日本有好的文旦加工產業，可以互相交流，盼未來增加文旦多元銷售管道。

郭國文則希望政府能提供像日本一樣的「試做中心」，降低農產品轉成加工品的研發與加工設備機具成本。

黃榮裕則表示，冠南公司做過各式水果加工，唯獨文旦加工品還沒有辦法達到量產。透過這次記者會，未來就有管道可與日本技術交流，研發出優質的文旦加工產品，解決文旦次級品銷路問題。

農委會農糧署則表示，修正「農產品生產及驗證管理法」，以及「農產品初級加工場管理辦法」通過後，在符合造要件後，會更有利於農民朋友，在農地申請做初級加工。

立委郭國文服務處今召開「台日柚農加工產業交流記者會」，希望透過交流，讓台日文旦產...
立委郭國文服務處今召開「台日柚農加工產業交流記者會」，希望透過交流，讓台日文旦產業以精進加工技術產銷更多元，提高文旦產值。圖/立委郭國文服務處提供
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現場展示日本高知縣土佐市多項文旦加工品。圖/立委郭國文服務處提供
現場展示日本高知縣土佐市多項文旦加工品。圖/立委郭國文服務處提供
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郭國文表示，希望促成麻豆區與土佐市為「文旦姊妹市」。圖/立委郭國文服務處提供
郭國文表示，希望促成麻豆區與土佐市為「文旦姊妹市」。圖/立委郭國文服務處提供
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文旦郭國文農民
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