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挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

曾任民進黨去年雲林縣長選舉總幹事的律師李建忠今天號召地方人士及民代成立挺辣台妹雲林連線，李建忠表示，總統大選雲林縣選情冷漠，未聞競選機制積極整合，非常憂心，因此號召成立辣台妹雲林連線，該會全力支持蔡英文連任總統，至於立委選舉，「行有餘力再說」。

辣台妹雲林連線由李建忠擔任會長，丁榮哲擔任榮譽會長，包括民進黨雲林縣議員廖萬、邱世文、李建昇、二崙鄉長鍾福助、前古坑鄉長黃意玲等人都是成員，民進黨中央黨部副秘書長郭昆文、蔡英文競選總部決策委員洪耀南、雲嘉南辦公室執行長許根尉都到場支持。

李建忠表示，去年大選後，總統大選蔡英文民調雖然漸漸回溫，但民間基層與民調有所差異，雲林縣選情冷漠，未聞競選機制積極整合，令人憂心，去年大選大意失荊州，為了不重蹈覆轍，雲林各界如履薄冰，因此成立辣台妹連線，希望團結一致，全力支持蔡英文總統連任。

李建忠表示，該會全力支持蔡英文總統連任，至於立委選舉，「行有餘力」再說，民進黨縣議員邱世文表示，他個人能力有限，恐怕只能全力支持小英，無暇顧及立委選舉。

李建忠的弟弟是民進黨縣議員李建昇，在山線耕耘許久，今天會中出席地方民代也幾乎都是山線人馬，李建忠及多位人士對於立委選舉都說，「行有餘力」再說，恐為民進黨尋求連任的立委劉建國選情再添變數。

綠營人士表示，劉建國在去年大選推出許多自己人馬，跟黨內同志競爭，引起許多人不滿，加上他姿態甚高，所以許多人不願再出力協助，恐怕還需要再整合。

媒體詢問民進黨在雲林是否整合失敗，歐郭昆文表示，民眾自發成立支持蔡英文，中央黨部樂見其成，至於整合問題，他相信民眾支持民進黨理念是一樣的，不會有問題。

曾任民進黨去年雲林縣長選舉總幹事的律師李建忠今天號召地方人士及民代成立挺辣台妹雲...
曾任民進黨去年雲林縣長選舉總幹事的律師李建忠今天號召地方人士及民代成立挺辣台妹雲林連線。記者陳雅玲／攝影
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曾任民進黨去年雲林縣長選舉總幹事的律師李建忠（左二）今天號召地方人士及民代成立挺...
曾任民進黨去年雲林縣長選舉總幹事的律師李建忠（左二）今天號召地方人士及民代成立挺辣台妹雲林連線。記者陳雅玲／攝影
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曾任民進黨去年雲林縣長選舉總幹事的律師李建忠今天號召地方人士及民代成立挺辣台妹雲...
曾任民進黨去年雲林縣長選舉總幹事的律師李建忠今天號召地方人士及民代成立挺辣台妹雲林連線。記者陳雅玲／攝影
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