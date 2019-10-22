挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



曾任民進黨去年雲林縣長選舉總幹事的律師李建忠今天號召地方人士及民代成立挺辣台妹雲林連線，李建忠表示，總統大選雲林縣選情冷漠，未聞競選機制積極整合，非常憂心，因此號召成立辣台妹雲林連線，該會全力支持蔡英文連任總統，至於立委選舉，「行有餘力再說」。

辣台妹雲林連線由李建忠擔任會長，丁榮哲擔任榮譽會長，包括民進黨雲林縣議員廖萬、邱世文、李建昇、二崙鄉長鍾福助、前古坑鄉長黃意玲等人都是成員，民進黨中央黨部副秘書長郭昆文、蔡英文競選總部決策委員洪耀南、雲嘉南辦公室執行長許根尉都到場支持。

李建忠表示，去年大選後，總統大選蔡英文民調雖然漸漸回溫，但民間基層與民調有所差異，雲林縣選情冷漠，未聞競選機制積極整合，令人憂心，去年大選大意失荊州，為了不重蹈覆轍，雲林各界如履薄冰，因此成立辣台妹連線，希望團結一致，全力支持蔡英文總統連任。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

李建忠表示，該會全力支持蔡英文總統連任，至於立委選舉，「行有餘力」再說，民進黨縣議員邱世文表示，他個人能力有限，恐怕只能全力支持小英，無暇顧及立委選舉。

李建忠的弟弟是民進黨縣議員李建昇，在山線耕耘許久，今天會中出席地方民代也幾乎都是山線人馬，李建忠及多位人士對於立委選舉都說，「行有餘力」再說，恐為民進黨尋求連任的立委劉建國選情再添變數。

綠營人士表示，劉建國在去年大選推出許多自己人馬，跟黨內同志競爭，引起許多人不滿，加上他姿態甚高，所以許多人不願再出力協助，恐怕還需要再整合。