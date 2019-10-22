最後一期！ 台南市府下月啟動第三期設備汰換補助

2019-10-22 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



台南市政府配合經濟部擴大內需市場，推動住宅設備汰換補助，第一、二期啟動迄今，受到市民熱烈參與，11月1日起將啟動第三期，更加碼推出「家電換新選標章 節電抽好禮」活動，若補助款用罄將截止受理，其中調整永康、佳里受理據點，請市民注意。

台南市政府府經發局說，第二期補助計畫自9月16日啟動以來，至本月21日止，已受理2萬4千餘件；其中，1萬1271件已核撥，1萬3千餘件待審。為鼓勵市民新購冷氣、冰箱選擇「能源效率標示1、2級」節能商品，將自11月1日起啟動第三期住宅冷氣及冰箱汰換補助，更加碼推出「家電換新選標章節電抽好禮」活動，若第三期補助款用罄將截止受理。

經發局表示，第三期台南住宅節能補助計畫，不僅採最簡便申請文件並仍委託中華電信公司採「雙軌服務｣維持臨櫃及郵寄都可受理簡政便民程序，滿足市民汰換老舊家電需求。

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經發局長郭阿梅表示，第三期補助計畫適用期程，追溯至購買日期107年12月7日，考量既有「佳里延平」及「永康中山」服務站受理據點空間較狹小、停車不便利，自10月23日起調整佳里及永康受理據點，不僅增大服務空間，更增加現場服務人員。

而第三期計畫5處中華電信受理據點，合計每日發放至少450張號碼牌(台南成功180張、新營100張、永康及佳里服務中心各70張、新市中正30張)，提供更優質服務。

郭阿梅說，開放臨櫃受理迄今第二期總撥款金額已3000餘萬，較第一期撥款速度大幅提升，顯示雙軌服務措施確實較為多元便民。另外臨櫃號碼牌總量管制分流措施，只要取號後，當日下午4點半前回到櫃檯皆可受理，時間更彈性，不用現場等待擔心過號重抽號碼牌困擾。

經發局表示，為擴大節電成果，凡108年11月1日至109年1月31日活動期間，至本市轄內特約8家連鎖賣場(全國電子、大同3C、燦坤3C、順發3C、家樂福、大潤發、愛買及特力屋等共86家特約門市) ，或向南市直轄市電器商業同業公會及台南市電器商業同業公會會員店家購買「節能標章」或「能源效率標示1、2級」商品(不限任何產品)，即可於109年3月31日前參加節能家電抽獎活動，滿2000元即可獲得摸彩券1張，滿4000元可得摸彩券2張，依此類推。獎品有I phone 手機及Dyson智慧涼風空氣清淨機等多項好禮共35個名額。

本次「家電換新選標章 節電抽好禮」活動及第三期住宅節能補助詳細資訊，請上經濟發展局網站或台南節電城網站查詢，住宅節能設備汰換申辦洽詢電話（06）3006168，郵寄申請地址，「台南市中西區成功路3號8樓，住宅部門推廣補助作業計畫小組收」。