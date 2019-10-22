雲林百年歷史張家三秀園 整復再現風華

2019-10-22 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／即時報導



三秀園問月池一隅。圖／三秀園提供 分享 facebook 雲林縣大埤鄉怡然村三秀園，早年有台灣五大花園美譽，為詩人鄉長張禎祥的故居，其後代近年來整修有成，園方日前舉辦「鴻鳴憶故鄉」 音樂會，讓眾人再次一睹園方之美。

三秀園又稱張家花園，占地5公頃餘，初建於清朝末年，因園內樹上寄生許多靈芝，靈芝俗名「三秀」，因此取名三秀園，園主張禎祥自幼飽讀詩書，是當時頗富盛名的詩人，台灣光復後被推舉出任首任鄉長。

縣長張麗善表示，擁有百年歷史的三秀園，為全台少數保存完整的日治時期私家庭園，張禎祥老鄉長過世之後，其子女都到外地發展、家族經濟也比較困難，花園有一段時間維持得比較辛苦。

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直到最近幾年，由張家的外孫女、孫女婿接手老家跟花園，才慢慢把園區的珍貴老房子、還有水池、假山等都修復起來。

張麗善說，現在的園主蘇教授夫婦希望可以學習他們阿公張禎祥時代，把花園當成文人雅士聚會、雅集的場所，所以他們成立了「三秀園雅集文化協會」，從前年開始就有舉辦雅集活動。

並邀請10位書畫大師來三秀園揮毫，今年三秀園還舉辦了全國書法比賽，未來這裡一定能夠成為雲林縣一個充滿歷史氣息、藝文特色的亮點。

音樂會邀請曾獲選「兩廳院歌劇工作坊」的聲樂家戴曉君，以及三秀園張家後人、旅日鋼琴家林主宜連袂演出，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、文化處長陳璧君、大埤鄉長林森寶等人一同出席這場音樂盛宴。