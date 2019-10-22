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體驗低薪縫傘 北台南家扶無窮世代音樂野餐日將登場

2019-10-22 11:23聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

北台南家扶中心將於11月9日新營區南瀛綠都心首辦「無窮世代音樂會親子社區野餐日」，邀請鄉親透過野餐體驗低薪縫傘甘苦，每份350元，即日起受理認購中。

家扶統計，弱勢貧困家庭自立，平均至少需花費5年以上時間，這段期間孩子與家庭每天遭遇許多待解決的「甘」「苦」課題。而穩定經濟收入則是家庭脫貧的基礎，但家扶弱勢貧困家庭常受限於疾病(26.67%)、身心障礙(18.17%)、需照顧家人(17.44%)等因素，導致多數家庭必須以長工時、低收入的臨時性或代工性工作為生。

北家扶呼籲社會大眾一起加入補位大隊，填補孩子成長空缺，將於11月9日於南瀛綠都心首辦無窮世代音樂會暨親子社區野餐日，邀請社區民眾透過野餐享受輕鬆親子時光外，更能以欣賞的眼光來看見青少年展現的能力、熱力與活力，並呼籲社會大眾一起加入補位大隊，填補孩子成長空缺，讓他們都能獲得探索與學習機會。

除音樂會外，也結合家扶基金會推動「甘苦生活節」，邀請社區民眾參與「縫傘體驗甘苦」活動，感受低薪弱勢家庭為生活必須從事長工時、低薪資工作的甘苦，歡迎民眾及親子一起報名參與無窮音樂會暨親子野餐日活動(含縫傘甘苦體驗)，認購費每組家庭每份350元，認購內容包含野餐墊、涼感巾、保冷袋一組、輕食野餐餐盒、折傘及針線包一組，報名可電洽北台南家扶中心（06）6322649。

北台南家扶中心首辦「無窮世代音樂會暨親子社區野餐日」，邀請鄉親透過野餐體驗低薪縫...
北台南家扶中心首辦「無窮世代音樂會暨親子社區野餐日」，邀請鄉親透過野餐體驗低薪縫傘甘苦，即日起受理認購中。記者謝進盛/攝影
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北台南家扶中心首辦「無窮世代音樂會暨親子社區野餐日」，邀請鄉親透過野餐體驗低薪縫...
北台南家扶中心首辦「無窮世代音樂會暨親子社區野餐日」，邀請鄉親透過野餐體驗低薪縫傘甘苦，即日起受理認購中。記者謝進盛/攝影
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野餐親子音樂會
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