體驗低薪縫傘 北台南家扶無窮世代音樂野餐日將登場

2019-10-22 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



北台南家扶中心將於11月9日新營區南瀛綠都心首辦「無窮世代音樂會暨親子社區野餐日」，邀請鄉親透過野餐體驗低薪縫傘甘苦，每份350元，即日起受理認購中。

家扶統計，弱勢貧困家庭自立，平均至少需花費5年以上時間，這段期間孩子與家庭每天遭遇許多待解決的「甘」「苦」課題。而穩定經濟收入則是家庭脫貧的基礎，但家扶弱勢貧困家庭常受限於疾病(26.67%)、身心障礙(18.17%)、需照顧家人(17.44%)等因素，導致多數家庭必須以長工時、低收入的臨時性或代工性工作為生。

北家扶呼籲社會大眾一起加入補位大隊，填補孩子成長空缺，將於11月9日於南瀛綠都心首辦無窮世代音樂會暨親子社區野餐日，邀請社區民眾透過野餐享受輕鬆親子時光外，更能以欣賞的眼光來看見青少年展現的能力、熱力與活力，並呼籲社會大眾一起加入補位大隊，填補孩子成長空缺，讓他們都能獲得探索與學習機會。

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