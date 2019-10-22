台南首設青年委員會 即日起徵選青年委員

2019-10-22 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



台南市長黃偉哲上任後，首開台南先例，成立青年事務委員會，並在9月3日頒布設置要點，委員會中有5-9名青年代表，而且不限設籍台南，在台南求學就業也行，18-40歲都可報名，即日起受理到11月11日，之後再進行甄選，市府歡迎青年報名。

市府研考會表示，黃市長非常重視青年事務，為加速推動相關青年政策，市府已於108年9月3日頒佈「台南市政府青年事務委員會設置要點」，以有效整合青年資源及研析發展策略。委員會將由5至7名專家學者、5至9名青年代表，協同府內7個相關單位首長共同組成，並由市長兼任召集人。青年事務委員會屬任務型編組，將不定期召開會議，並視需要由相關局處組成工作小組，進一步推動青年業務。

研考會表示，為了廣納對於公共事務有熱忱的年輕人才，不限制必須設籍台南，不論是在地人、或正在台南就學或就業的外縣市民眾，只要年齡條件符合、對於參與公共事務有經驗及想法，都可以參加徵選。徵選一律採網路報名，後續由遴選小組進一步面談並擇優聘任。

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徵選時間自108年10月22日至11月11日止，報名網址為https://reurl.cc/M7RVV4。