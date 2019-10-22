台南民眾反對建高壓電塔 台電：暫緩進場
2019-10-22 10:50
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台電公司正在台南市銜接安南區、七股區國姓橋的南、北端，各新建一座高壓電塔，附近居民憂心危及健康並以事先未和民眾溝通，強烈反對，100多人今天上午前往安南區工地陳情，要求電纜線地下化，並拆除電塔，立委陳亭妃、市議陳昆和到場關切，台電南區施工處長張耀宗接下陳情書後表示，將持續和民眾溝通，施工人員將暫緩進場，將再檢討施工方法。
台電公司因應綠電發展，正在將軍和七股區興建占地約200公頃的鹽田太陽能光電廠，鹽田太陽能光電廠預定今年年前發電並供電，台電南區施工處在國姓橋南北兩端各增設1座高壓電塔，設161千伏電纜線，引起附近民眾強烈反彈。
無黨籍市議員陳昆和說，他不反對台電利用太陽能發電，但台電種電賺錢，興建高壓電塔後卻會危害民眾健康，反對興建高壓電塔，他希望台電改變施工方法，如果台電依舊漠視地方民意，將率眾到台電台南營業處抗爭。
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安南區居民郭永慶說，台電種電賣錢，卻可能危害住在高壓電塔附近的民眾健康，他希望台電拆除蓋到一半的高壓電塔，留給下一代美好的家園。
立委陳亭妃說，台電公司要蓋高壓電塔，附近里民和里長都沒有人知道，施工前都沒有先和民眾溝通，現在遭到民眾強烈反對，她建議台電暫緩施工，和民眾做好溝通後再施工。
台電公司南區施工處長張耀宗表示，政府政策發展綠能發電，他是做工程的，依命令行事事，但事先沒有和民眾做好溝通台電會檢討改進，高壓電塔工程將暫緩進場，至於以何種工法施工以減少民眾安全顧慮，台電將再檢討研議。
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