台南民眾反對建高壓電塔 台電：暫緩進場

2019-10-22 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



台電公司正在台南市銜接安南區、七股區國姓橋的南、北端，各新建一座高壓電塔，附近居民憂心危及健康並以事先未和民眾溝通，強烈反對，100多人今天上午前往安南區工地陳情，要求電纜線地下化，並拆除電塔，立委陳亭妃、市議陳昆和到場關切，台電南區施工處長張耀宗接下陳情書後表示，將持續和民眾溝通，施工人員將暫緩進場，將再檢討施工方法。

台電公司因應綠電發展，正在將軍和七股區興建占地約200公頃的鹽田太陽能光電廠，鹽田太陽能光電廠預定今年年前發電並供電，台電南區施工處在國姓橋南北兩端各增設1座高壓電塔，設161千伏電纜線，引起附近民眾強烈反彈。

無黨籍市議員陳昆和說，他不反對台電利用太陽能發電，但台電種電賺錢，興建高壓電塔後卻會危害民眾健康，反對興建高壓電塔，他希望台電改變施工方法，如果台電依舊漠視地方民意，將率眾到台電台南營業處抗爭。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

安南區居民郭永慶說，台電種電賣錢，卻可能危害住在高壓電塔附近的民眾健康，他希望台電拆除蓋到一半的高壓電塔，留給下一代美好的家園。

立委陳亭妃說，台電公司要蓋高壓電塔，附近里民和里長都沒有人知道，施工前都沒有先和民眾溝通，現在遭到民眾強烈反對，她建議台電暫緩施工，和民眾做好溝通後再施工。