才險遭蛋襲...韓國瑜看板遭毀損
2019-10-21 23:52
聯合報 記者鄭維真
／台南報導
韓國瑜19日晚間在台南造勢離場時險遭蛋襲，台南市議會國民黨團昨斥民進黨在18日就預告抗議行動要「遍地烽火」，藍營立委參選人的座車也被雞蛋砸中，質疑民進黨煽動、教唆暴力。民進黨議會黨團則嚴正澄清，絕不縱容任何選舉暴力行為。
國民黨團昨指民進黨團18日就開記者會，表達不歡迎韓國瑜到台南，並揚言有抗議行動「遍地烽火」，韓19、20日到台南，不僅有民進黨里長「如影隨形」抗議，還有人在水萍塭公園貼「尋人啟事」、威脅攤販不能擺攤。
國民黨立委參選人林燕祝說，她的永康競選總部前方韓國瑜看板19日被燒破一個洞，當晚韓在水萍塭差點遭蛋襲，她的車被多顆蛋擊中，痛批施暴者挑戰警察公權力。立委參選人蔡淑惠也說，她的看板在3日被割破，質疑民進黨說台南是民主聖地，為何不能接納異議？
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
民進黨團總召林宜瑾回擊，國民黨選情不佳才會怪東怪西，甚至烏龍指控，連自發性抗議的市民和淨灘團體都被誣指是「卡韓」。民進黨不允許任何選舉暴力。
台南市警局表示，警方已對林燕祝車遭擲雞蛋偵辦中，永康區韓看板毀損部分，永康分局也已進行調查。
留言