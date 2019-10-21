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才險遭蛋襲...韓國瑜看板遭毀損

2019-10-21 23:52聯合報 記者鄭維真／台南報導

國民黨台南市立委參選人林燕祝指出，19日一早她發現競選總部前方的韓國瑜看板竟然被...
國民黨台南市立委參選人林燕祝指出，19日一早她發現競選總部前方的韓國瑜看板竟然被燒了一個洞，隔天她的座車還遭砸雞蛋。 記者鄭維真／攝影
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韓國瑜19日晚間在台南造勢離場時險遭蛋襲，台南市議會國民黨團昨斥民進黨在18日就預告抗議行動要「遍地烽火」，藍營立委參選人的座車也被雞蛋砸中，質疑民進黨煽動、教唆暴力。民進黨議會黨團則嚴正澄清，絕不縱容任何選舉暴力行為。

國民黨團昨指民進黨團18日就開記者會，表達不歡迎韓國瑜到台南，並揚言有抗議行動「遍地烽火」，韓19、20日到台南，不僅有民進黨里長「如影隨形」抗議，還有人在水萍塭公園貼「尋人啟事」、威脅攤販不能擺攤。

國民黨立委參選人林燕祝說，她的永康競選總部前方韓國瑜看板19日被燒破一個洞，當晚韓在水萍塭差點遭蛋襲，她的車被多顆蛋擊中，痛批施暴者挑戰警察公權力。立委參選人蔡淑惠也說，她的看板在3日被割破，質疑民進黨說台南是民主聖地，為何不能接納異議？

民進黨團總召林宜瑾回擊，國民黨選情不佳才會怪東怪西，甚至烏龍指控，連自發性抗議的市民和淨灘團體都被誣指是「卡韓」。民進黨不允許任何選舉暴力。

台南市警局表示，警方已對林燕祝車遭擲雞蛋偵辦中，永康區韓看板毀損部分，永康分局也已進行調查。

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