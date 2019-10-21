韓國瑜申請路權遭駁 水上鄉：無刁難

2019-10-21 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣報導



國民黨水上鄉服務處主任林鴻議（左）、王啟澧競選團隊發言人詹琬蓁（右）不滿表示，水上鄉公所不給路權，疑有政黨考量、故意刁難。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜安排今天到嘉義縣水上鄉辦「傾聽之旅」，國民黨日前申請集會遊行，提出兩處路段都被水上鄉公所打回票，還說「知道活動內容，怎麼可能會同意。」國民黨部質疑鄉公所有政黨考量、故意刁難，只好改在璿宿上天宮媽祖廟與鄉民互動。

民進黨籍水上鄉長劉敬祥說，集會遊行權責是水上分局，因本案申請道路是水上鄉主要道路，基於封路會影響鄉民行的權益，才請申請人另覓地點、沒有刁難。水上分局表示，集會遊行申請須有路權同意書，路權主管單位是鄉公所，未取得同意書，就無法申請。

國民黨提名海區立委參選人王啟澧說，韓國瑜今天是為了解「為何民雄鄉可以鐵路高架化、水上段不能做？」才請國民黨部協助申請集會，韓到場時間不會超過30分鐘，這對水上鄉是好事，希望不要因黨派影響鄉親權益。

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國民黨水上鄉服務處主任林鴻議說，日前向警方申請集會遊行，先到鄉公所申請使用路段，被公所刁難，他提出水上鄉農會到火車站間路段，鄉公所以封路會影響交通，及嘉義縣道路管理條例限制等理由拒絕；他退而求其次，改提水上分局與平交道間路段，公所人員更直言，「知道活動內容了，怎麼可能會同意。」

林鴻議說，民間婚喪喜慶封路情況比比皆是，黨部依法申請集會遊行，卻被打壓，這已是毫無民主素養的荒唐行徑。