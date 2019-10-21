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宅經濟風險增 台南勞工局會同警方落實3原則

2019-10-21 18:25聯合報 記者謝進盛／即時報導

宅經濟當道，外送業者興起，但日來車禍迭起也讓外界憂心安全問題，台南市政府勞工局結合警方展開「限期輔導」、「全面稽查」、「持續追蹤」3大原則，希望導正當前亂象。

勞工局說，外送經濟崛起，業者更以「外送員月入10萬」掀起熱議，不少人兼當外送員賺外快，台南市主要新興外送平台計有UberEATS（優食）在本市約有1000人外送員、foodpanda（富胖達）在本市約有1200人外送員，勞工局日前發動訪查前述2家業者。

勞工局長王鑫基說，外送員為搶送更多訂單，與時間賽跑，常冒險超速騎快車，違規穿梭車陣，騎車時使用手機講話、手機導航，造成車禍頻傳，勞工局遵照市長黃偉哲指示「限期輔導」、「全面稽查」、「持續追蹤」三大處理原則。

而勞工局為強化外送工作人員勞動權益，清查外送業者名冊，包含外送便當、飲料、披薩、速食等相關業者，列為法遵輔導實施對象，並定期持續追蹤改善情形。

此外會同警察局組成宣導小組，前往指標性業者如UberEATS（優食）、foodpanda（富胖達）、麥當勞、肯德基、必勝客等業者宣導交通安全、勞動條件、職業安全等業務。

王鑫基局呼籲「賺錢有數，生命要顧」，員工都是公司重要資源，也是家庭支柱，鼓勵外送員加入相關職業工會或籌組工會增加勞健保保障，更請事業單位提供更人性化更優質勞動環境，以期勞資共榮，企業永續經營。

宅經濟風險增，台南勞工局會同警方落實3原則。圖／台南市政府勞工局提供
宅經濟風險增，台南勞工局會同警方落實3原則。圖／台南市政府勞工局提供
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宅經濟風險增，台南勞工局會同警方落實3原則。圖／台南市政府勞工局提供
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外送員勞工局foodpanda
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