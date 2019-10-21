踏溯台江趣 台南和順國中師生遊學北汕尾

2019-10-21 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



踏溯台江，台南市和順國中師生30人，今天下午在社區大學台江分校執行長吳茂成帶領下，前往安南區媽祖宮、四草、台江國家公園、北汕尾海岸缐踏查，認識台江拓墾歷史文化。學生說，第一次來到北汕尾海岸線，風景美麗，同時參訪媽祖宮林家古茨、百貨街，超有趣，如果能夠回到從前，一定每天去柑仔店、百貨行逛街。

社大台江分校表示，大廟興學為協助在地高國中小學，推動台江本土教育，特別發起台江流域學習運動，以台江就是一座博物館，做為學習主題，踏溯台江。

今天下午協助和順國中師生踏溯北汕尾，參訪媽祖宮的明俊百貨行、林家古茨、百貨街、吃水堀，受到鹿耳門天后宮主委林明俊、當地社區理事長林進成熱烈歡迎，了解鹽田繁榮的舊時光，一條百貨街，有好幾間甘仔店、剃頭店、麵店，還有百貨行，十分熱鬧。

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學生李恩賢說，百貨行像時光機，裡面有很多老東西。學生陳品涵表示，老茨門囗埕是個遊戲場，勾起很多童年回憶。