台南高齡人口多 黃偉哲籲注意腦中風

2019-10-21 18:16 中央社 台南21日電



台南市長黃偉哲。報系資料照／記者修瑞瑩攝影 分享 facebook

台南市長黃偉哲今天出席台南市世界腦中風日聯合記者會時表示，腦中風是造成台灣成人身體障礙的第一要因，而台南市60歲以上人口已超過40萬人，呼籲市民提高警覺。

台南市政府衛生局、消防局及台南市13家急救責任醫院與台灣腦中風學會，今天合辦「腦中風就醫快打119」2019台南市世界腦中風日聯合記者會。會中公布台南獨創的生活化宣導標語「嘴歪臭奶呆、走路腳歪歪」，盼使民眾容易記憶、理解。

黃偉哲在會中表示，民眾除了對自己的身體要有警覺性之外，如果發現家人、親友有「嘴歪臭奶呆、走路腳歪歪」的症狀；也就是嘴歪、講話不清楚、走路步伐歪斜的症狀時，就可考慮撥打119送醫。如果能早一點送醫，早點發現不對勁的話，復原的狀況會更好。

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黃偉哲表示，依據民國107年的統計資料，腦血管疾病死亡率高居國人10大死因第4位，大約每47分鐘就有1人死於腦中風，60歲至79歲是中風發生率最高的年齡層。

他說，腦中風除了致死率之外，最令人擔心的是所引起的失能問題，已是造成台灣成人身體障礙的第一要因。台南市60歲以上人口已超過40萬人，約占全市人口的22%，這是大家不容忽視的病症。