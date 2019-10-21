農業廢料再利用 雞糞變優質有機肥
2019-10-21 18:01
聯合報 記者李京昇
／雲林即時報導
農試所、國際合作發展基金會、台灣糖業協會及虎尾科技大學，今天在古坑花卉中心舉辦「循環農業多元價值技術研習暨示範觀摩」，現場展示多樣「友善環境農業」的新技術。
虎科大動力機械工程系指出，台灣近年致力開發循環農業的技術，將農業剩餘與廢棄物再利用，農民不僅可以得到廉價優質的有機質肥料，還可以減少廢料產生。
像是雞糞的肥效很高，但使用生雞糞會為農地及其周遭環境帶來諸多困擾，因此校方跟農試所開發雞糞機質肥料快速加工技術，生產過程用85℃以上高溫殺死蟲蛹、卵與雜草孢子，形成優質有機肥，在多處農地大量進行田間試用，農民普遍認為效果良好。
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另外，還有把廢棄稻草、竹子、廢菇包，經氣化技術變燃料棒，做成高能量的無煙木炭，農民可在短短的1、20分鐘內將在地農業剩廢資材轉換為乾淨的能源，無煙、無火沒有汙染問題。
活動現場有20名亞太地區友邦與友好國家的中高階官員或農企業參加，大家對於今天的農業廢料轉化為有機肥料、無煙木炭都有極高評價，並認為是提升農民競爭力的新農業方向。
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