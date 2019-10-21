美麗熟女鄉長盛裝走秀 新住民媽媽讚不絕口

「道地的越南青木瓜怎麼做？」、「印尼服裝有什麼特色？」一場超有異國風的美食、服裝走秀，在雲林縣元長鄉的田野上盛大登場。

美麗熟女的元長鄉長李明明，也和新住民媽媽一起盛裝走秀，道地的越南和印尼菜滿足所有人味蕾，美裝走秀更讓大家一飽眼福，難得歌舞歡唱的新住民媽媽，打破國界融入這場鄉情異饗的演出，欣悅之情全寫在臉上。

雲林縣元長鄉公所為因應新住民家庭不斷增加，今年成立社造中心，並特別附設新住民服務單一窗口照顧新住民，積極推行跨國文化社造，今天以一場「憶鄉．異饗-元長新食藝」發表成果，新住民姊妹以母國服裝走秀，並分享家鄉菜的故事，大家在田野間享用異國美食，和樂融融。

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鄉長李明明說，村幹事普查該鄉新住民，大陸籍163人最多占54.7％，其次為越南籍84人28.2％，第3多為印尼籍31人10.4％，其中以受雇勞工38.59％占比最多，其次是家管與務農。希望藉由社造成果展，讓新住民感受到新家鄉的溫暖，也讓鄉親了解新住民的文化與特色，減少對彼此文化的誤解，用人情味紓解新住民思鄉的情緒，進而認同與融入在地生活。

元長鄉西莊社區活動中心今天熱鬧滾滾，伸展台上有新住民媽媽美美的走秀，鄉長李明明也化身模特兒和新住民姊妹閃亮出場，李鄉長一襲高貴的宮庭服裝，在台上邊走邊灑花，風韻十足、台風穩健，贏得滿場歡呼尖叫和掌聲。

台灣及東南亞飲食文化的交流體驗，炸香蕉、綠豆椰奶、越南春捲、香蕉椰奶、炒粿條、薑母鴨、醃製木瓜絲、PUTU AYU、鳳梨酥、椒泡雞腳等料理，不僅好吃的，現場更教大家怎麼料理道地的異國菜。