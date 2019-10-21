麻豆柚子剪枝大缺工 農會辦活動盼人來幫忙
2019-10-21 15:38
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南市麻豆區農會今天在麻豆柚園舉辦擴大公共服務研習活動，邀集各區農會四健會指導員、會員參加，見習文但柚剪枝現況，體驗早年吊篙取水的辛苦與爌窯的樂趣，眾人學得盡興、玩得開心，麻豆農會希望大家幫忙招募柚子剪枝工人。
麻豆農會執行「幸福農村計畫」，配合11月進入月文旦樹剪枝時節，麻豆農會在「信宏柚園」舉辦「四健擴大公共服務研習」活動，邀請市內各區四健會指導員、會員參與。
農會請來專家講解文旦樹剪枝缺工現況，教導大家剪枝技巧與知識，也讓大家了解農村缺工嚴重情形，藉著說明如何剪枝、剪枝的重要與相關知識，期待各區參與人員能協助招募工人，幫忙柚園剪枝。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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信宏柚園為了這場活動，特別打造幾座土窯、，還搭建吊篙取水竹架，參與人員都覺得新奇，老農示範如何利用吊篙取水，也讓大家下場體驗，感受先人的智慧，「因為這樣取水，真的很輕鬆」。
隨後眾人將準備窯燒的食品，放入已被火燒紅土窯，覆土經過一段時間將土窯打破，享用窯燒美味，大家都吃得很盡興。
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