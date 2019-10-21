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「最平民」台南購物節將至 消費滿100抽轎車

2019-10-21 14:58聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

邁入第 9年的台南購物節將登場，台南市政府經發局今天召開記者會邀請各大商圈代表出席，打出「最親民的購物節」訴求；活動期間消費滿100元上網登錄發票即可參加抽獎，最大獎還有機會抽中轎車，希望能突破20億業績目標。

經發局說，台南購物節將於10月26日起至12月31日於大台南各地登場，活動期間民眾到台南市消費滿100元，上網登錄發票即可參加抽獎，消費滿100元可獲得1組抽獎序號，有機會將最大獎LUXGEN S3 3D安全經典版共兩台開回家，此外周周加碼再抽日本、泰國、澳門、越南、韓國等來回機票，還有機會抽煙波大飯店豪華一大床住宿券、台南大飯店萬元住宿券及Panasonic家電等百萬大獎。

經發局長郭阿梅表示，今年超過1800家商家參與，包括各大百貨公司、量販店、連鎖商店、大台南地區統一超商等上千家特約店家；民眾只要至特約店家消費，除可享店家推出買1送1、商品獨家折扣等優惠，登錄發票金額還可9倍送；只要消費滿100元就可獲得9組抽獎序號；活動期間到指定免用發票特約店家消費滿100元，跟店家索取登錄券還可上網登錄抽黃金商品。

另外購物節最大型商品展-台南商展，11月8日至10日於南紡世貿展覽中心展開，經發局喊出5千萬元目標，今年集結152間優質廠商展售包含美食伴手禮、居家用品、生技美容、流行時尚(衣、鞋及服飾配件) 、小農好市集及主題露營區等共計展示321攤精選商品，參展廠商推出眾多破盤優惠，消費滿200元還有機會把電視、ipad、無線吸塵器帶回家，消費滿1000元加碼再抽黃金、紅包及福袋。

活動詳情可至台南購物節網站查詢，或可下載台南購物節行動優惠APP，隨時掌握購物節活動動態。

參與購物節商家推出的商品。記者謝進盛／攝影
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參與購物節商家推出的商品。記者謝進盛／攝影
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號稱最親民的台南購物節將登場，只要消費滿100元就可抽轎車，周周再抽機票好康。記...
號稱最親民的台南購物節將登場，只要消費滿100元就可抽轎車，周周再抽機票好康。記者謝進盛／攝影
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號稱最親民的台南購物節將登場，只要消費滿100元就可抽轎車，周周再抽機票好康。記...
號稱最親民的台南購物節將登場，只要消費滿100元就可抽轎車，周周再抽機票好康。記者謝進盛／攝影
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