嘉義縣推出遊首選 翁章梁邀大家梅山大林慢遊

2019-10-21 14:20 中央社 嘉義縣21日電



嘉義縣除了有世界美景阿里山，同屬山線的大林、梅山，夢幻秘境也不少，包括太平雲梯、太興飛瀑、返校電影的拍攝場景「萬國戲院」、銅管樂器觀光工廠，都值得一遊。

嘉義縣長翁章梁，今天行銷國際慢城大林鎮及經典小鎮梅山鄉，邀請大家在秋高氣爽時，來嘉義遊賞。

翁章梁表示，大林鎮擁有縣內第一間中藥文化館、全國第一大的茶樹精油農場，梅山鄉更是有全國第一座可眺望無敵夜景的太平雲梯。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

保留了50年代放映空間的大林鎮萬國戲院，是電影「返校」、電視劇「阿不拉的三個女人」的重要拍攝場景。卡羅爾觀光工廠，可以體驗吹奏小號、長號等銅管樂器，連外國遊客都慕名前來拜訪的MIT樂器工廠。

翁章梁指出，梅山太興飛瀑，是喝茶的秘密去處，以瀑布為幕，以溪水為席。梅山境內唯一的阿里山森鐵梨園寮車站，則是充滿懷舊的氣氛，歡迎大家一同來嘉義，出遊首選就來「嘉」。