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把2萬噸的垃圾山一次打包 雲林垃圾場將成無臭倉庫

2019-10-21 13:27聯合報 記者蔡維斌陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣垃圾轉運站的虎尾掩埋場已存放超過兩萬噸垃圾，加上每天仍持續有40噸的垃圾進場，造成垃圾爆量，短期外運焚化仍無法消化，為避免長期堆放帶來髒亂惡臭，雲林縣向環保署爭取兩千多萬元，引進第一套垃圾分篩打包系統，今天啟用，縣長張麗善親往了解打包作業情況，預定到明年5月底前完成2萬噸垃圾的打包作業。

虎尾鎮長丁學忠說，虎尾垃圾場堆放量快速增加，雖是暫時存放，但因外運焚化的數量不及進場量，若再不進行打包壓縮增加密度，減少體積提高存放空間，不出多久必將飽和，再現垃圾危機，所以打包防止垃圾飛散並隔離臭味及水份，增加存堆時間和空間，是很迫切的。

雲林縣長張麗善今天帶領相關主管及縣議員黃美瑤等人到垃圾場了解垃圾打包作業情況，整個運轉頗為順暢，一堆超過兩千公斤的垃圾，經分篩打包作業後，變成一塊1480公斤無味無臭的垃圾塊，水也不外滲，張縣長和丁鎮長在垃圾塊上簽名，期待打包作業順利成功。

環保局長黃士漢說，垃圾經篩分、破袋、風選，磁選等處理，把金屬、非金屬及玻璃容器分類，增加垃圾資源化、達到打包減量目的。打包後每顆壓縮垃圾塊約1.2到1.5公噸重且不會復脹，有利於堆置並方便運輸，可為垃圾場節省三到四倍空間，同時經3層以上的PE膠膜包覆，室外可存放1到2年。

縣長張麗善說，雲林垃圾委外焚化，目前轉運站堆置量與日俱增，用打包來提高存放空間，解決髒亂臭味，降低汙水滲透影響環境，雖非長久之計，卻是必要的變通辦法，目前2160萬元先處理虎尾場約2萬噸，未來西螺和和斗六預計將打包4.7萬噸暫時封存，可延長2到3年，打包的垃圾將來不論要掩埋或焚化，起碼可爭取時間和空間，降低汙染。

雲林縣長張麗善（右二）了解垃圾打包作業情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右二）了解垃圾打包作業情況。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣第一座垃圾打包場啟用，將髒亂惡臭的垃圾打包成垃圾塊，大幅增加堆放空間並降低...
雲林縣第一座垃圾打包場啟用，將髒亂惡臭的垃圾打包成垃圾塊，大幅增加堆放空間並降低汙染。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣第一座垃圾打包場啟用，將髒亂惡臭的垃圾經過分篩後，再打包成垃圾塊，大幅增加...
雲林縣第一座垃圾打包場啟用，將髒亂惡臭的垃圾經過分篩後，再打包成垃圾塊，大幅增加堆放空間並降低汙染。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善（右三）了解垃圾打包作業情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右三）了解垃圾打包作業情況。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣第一座垃圾打包場啟用，將髒亂惡臭的垃圾層層打包成垃圾塊，大幅增加堆放空間並...
雲林縣第一座垃圾打包場啟用，將髒亂惡臭的垃圾層層打包成垃圾塊，大幅增加堆放空間並降低汙染。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善和虎尾鎮長丁學忠一起在完成打包的垃圾塊上簽名，期待未來作業順暢。記...
雲林縣長張麗善和虎尾鎮長丁學忠一起在完成打包的垃圾塊上簽名，期待未來作業順暢。記者蔡維斌／攝影
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打包後的垃圾既整潔又不占空間，大大提高圾垃場效能。記者蔡維斌／攝影
打包後的垃圾既整潔又不占空間，大大提高圾垃場效能。記者蔡維斌／攝影
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張麗善
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